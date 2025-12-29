لقطات من افتتاح متنزه Six Flags مدينة القدية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل الافتتاح الرسمي لمتنزه “Six Flags مدينة القدية”.

وفور وصول سموه عُزف السلام الملكي، ثم أعلن سمو الأمير فيصل بن بندر افتتاح متنزه Six Flags قائلًا: بسم الله وعلى بركة الله يسرني الإعلان عن افتتاح متنزه Six Flags مدينة القدية الذي يمثل أولى ثمار مدينة القدية، متمنيًا سموه التوفيق للعاملين في شركة القدية للاستثمار والمتنزه.

ثم شاهد سموه والحضور عروضًا حية عالمية تجمع بين السرد القصصي، والتقنيات المبتكرة، والعروض الموسيقية الحيّة، ضمن إطار إبداعي، يعكس هوية المدينة القائمة على مفهوم قوة “اللعب” كعنصر أساسي في التصميم والتجربة.

عقب ذلك شاهد سموه والحضور عروض الألعاب النارية، والدرونز، والمؤثرات البصرية التي تجسد روح الإثارة والإبداع والابتكار.

ثم شاهد سموه والحضور فقرات موسيقية عالمية، قدّمت الأداء الحي الأول الفنانة أليشيا كيز، فيما قدم المجموعة الموسيقية المعاصرة دي جي كوزميكات.

عقب ذلك ألقى العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار عبدالله بن ناصر الداود، كلمة ثمن فيها رعاية وحضور سمو الأمير فيصل بن بندر، منوهًا بحرص ودعم سموه لكل ما من شأنه تعزيز العمل في المنطقة.

وقال: يمثّل افتتاح متنزه Six Flags مدينة القدية تجسيدًا عمليًّا لرؤية المدينة، نحن نبني وجهة تلهم الخيال، وتشعل الحماس، وتجمع الناس عبر تجارب استثنائية.

وعد الداود افتتاح هذا المتنزه قفزة كبرى نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة -حفظها الله- بوصفها أول مدينة في العالم تُبنى على مفهوم قوة اللعب، ومشاركة الملايين لنا هذه اللحظة أضفت عليها أهمية خاصة.

وفي ختام الحفل قام سموه بجولة في متنزه “Six Flags مدينة القدية”.

مما يذكر أن متنزه “Six Flags مدينة القدية” يعد أول المتنزهات في منظومة الترفيه بالمدينة، إذ يضم مجموعة من الألعاب القياسية عالميًّا، إلى جانب تجارب غامرة مدعومة بالتقنيات الحديثة، ضمن تصميم يربط بين الترفيه والمكان والهوية، كما أن الافتتاح يجيد التقدم المتسارع الذي تشهده المملكة في تطوير قطاع الترفيه، وترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للمشاريع الترفيهية الكبرى، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين المنطقة، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين.