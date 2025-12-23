Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ليبيا.. فقدان الاتصال بطائرة رئيس الأركان محمد الحداد

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
ليبيا.. فقدان الاتصال بطائرة رئيس الأركان محمد الحداد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفادت قناة “إن تي في” التلفزيونية بأن طائرة خاصة من طراز “فالكون 50″ كانت تقل رئيس هيئة أركان الجيش الليبي محمد الحداد، تحطمت قرب أنقرة، الثلاثاء.

وأضافت القناة أن الطائرة كانت اختفت من شاشات الرادار، وبحسب آخر التقارير، فإن مطار إيسنبوغا في أنقرة مغلق.

قد يهمّك أيضاً
قلق في ليبيا.. عشرات الآلاف من الهويات المزوّرة بيد أجانب

قلق في ليبيا.. عشرات الآلاف من الهويات المزوّرة بيد أجانب

الإعلان عن تأسيس “الهيئة العليا للرئاسات” في ليبيا بوصفها سلطة عليا

الإعلان عن تأسيس “الهيئة العليا للرئاسات” في ليبيا بوصفها سلطة عليا

أتى ذلك بينما أكد مصدر أمني ليبي، اليوم الثلاثاء، فقدان الاتصال بطائرة رئيس الأركان محمد الحداد، وفقا لـ”العربية”.

وأضاف أن مصير الحداد لا يزال مجهولاً حتى الآن.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام تركية بأن طائرة الحداد اختفت بعد أن بلغت 32,400 قدم فوق أنقرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد