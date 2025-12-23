ليبيا.. فقدان الاتصال بطائرة رئيس الأركان محمد الحداد

أفادت قناة “إن تي في” التلفزيونية بأن طائرة خاصة من طراز “فالكون 50″ كانت تقل رئيس هيئة أركان الجيش الليبي محمد الحداد، تحطمت قرب أنقرة، الثلاثاء.

وأضافت القناة أن الطائرة كانت اختفت من شاشات الرادار، وبحسب آخر التقارير، فإن مطار إيسنبوغا في أنقرة مغلق.

أتى ذلك بينما أكد مصدر أمني ليبي، اليوم الثلاثاء، فقدان الاتصال بطائرة رئيس الأركان محمد الحداد، وفقا لـ”العربية”.

وأضاف أن مصير الحداد لا يزال مجهولاً حتى الآن.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام تركية بأن طائرة الحداد اختفت بعد أن بلغت 32,400 قدم فوق أنقرة.