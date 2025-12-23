Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تجارب إبداعية متنوّعة من حيث المدارس الفنية والرؤى الإخراجية

ليلة تتويج المبدعين.. العاصمة تحتفي بالنجوم في مهرجان الرياض للمسرح

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٠ مساءً
ليلة تتويج المبدعين.. العاصمة تحتفي بالنجوم في مهرجان الرياض للمسرح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اختتمت أمس، فعاليات مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثالثة، بتتويج الفائزين بجوائزه ضمن جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية المستمرة؛ لدعم الحراك المسرحي الوطني، وتعزيز الوعي بقطاع المسرح، وتمكين المواهب المسرحية السعودية.

وشهدت فعاليات المهرجان الذي انطلقت في الـ15 من ديسمبر الجاري، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متكاملًا اشتمل على عروض مسرحية قدّمت تجارب إبداعية متنوّعة من حيث المدارس الفنية، والرؤى الإخراجية، إضافة إلى موضوعات إنسانية وفكرية لامست قضايا المجتمع، وقدّمت قراءات معاصرة تعكس تطور التجربة المسرحية السعودية، وقدرتها على التجديد، والتفاعل مع الجمهور.

قد يهمّك أيضاً
أسماء المسرحيات المتأهلة للمشاركة بمهرجان الرياض للمسرح في دورته الثالثة

أسماء المسرحيات المتأهلة للمشاركة بمهرجان الرياض للمسرح في دورته الثالثة

ورشة عمل عن الدراماتورجيا في مهرجان الرياض للمسرح

ورشة عمل عن الدراماتورجيا في مهرجان الرياض للمسرح

وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان أسماء الفائزين بجوائز دورته الثالثة.

حراك مسرحي لافت

يذكر أن فعاليات المهرجان قد شهدت على مدى أيامه حراكًا مسرحيًا لافتًا، عكس تنوّع التجارب الإبداعية، وتنامي حضور المسرح في المشهد الثقافي السعودي، مقدما برنامجًا متكاملًا جمع بين العروض المسرحية، وورش العمل التدريبية المتخصصة، إلى جانب القراءات النقدية، والجلسات الحوارية التي ناقشت التجارب المشاركة، وتطور الحركة المسرحية المحلية، وكذلك تطوير مهارات المسرحيين، وصقل قدراتهم في مجالات التمثيل، والإخراج، والسينوغرافيا، وكتابة النص المسرحي، كما أسهمت القراءات النقدية في تعزيز دور النقد بوصفه عنصرًا أساسيًا في الارتقاء بالمنتج المسرحي، ورفع مستوى الحوار الثقافي بين الممارسين والجمهور.

وشهدت العروض والأنشطة المصاحبة حضورًا جماهيريًا، وتفاعلًا ملحوظًا، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بالمسرح والفنون الأدائية، وازدياد الوعي بأهميتهما بوصفهما أحد روافد الثقافة الوطنية، وأداة فاعلة في بناء الذائقة الفنية، وتعزيز التفاعل المجتمعي.

ويشكل مهرجان الرياض للمسرح محطة سنوية جامعة للإبداع المسرحي، ومنصة تُبرز الطاقات الوطنية، وتفتح آفاقًا جديدة تعزز حضور المسرح بوصفه مكوّنًا أصيلًا في المشهد الثقافي الوطني.

   

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد