ليلة طربية.. نجوى كرم تحيي حفلاً جماهيريًا بموسم الرياض

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مساء أمس الجمعة، حفلًا جماهيريًا ضخمًا على مسرح محمد عبده أرينا، وسط حضور كثيف وتفاعل كبير ولافت من الجمهور، في ليلة فنية طربية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وجاء الحفل بطابع لبناني طربي خاص، استعاد أجمل الأغاني التي شكّلت ذاكرة الجمهور العربي على مدى سنوات، حيث قدمت باقة من أشهر أعمالها القديمة والجديدة، وسط تفاعل جماهيري.

وخلال الحفل، فقد التقت نجوى كرم، قبل اعتلائها المسرح، بالصحافة والإعلام السعودي والعربي الذين حضروا في مقر المؤتمرات الصحافية في مسرح محمد عبده أرينا، كما شهد الحفل مشاركة الفنان اللبناني آدم.