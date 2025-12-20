ليلة طربية.. نجوى كرم تحيي حفلاً جماهيريًا بموسم الرياض

تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي الإسعاف الجوي بباشر بلاغ حادث داخل نفود النبقية شرق بريدة ضبط 1417 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص صورة تاريخية للملك عبدالعزيز خلال زيارته البصرة عام 1334هـ المرور يتيح لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجربة القيادة الآمنة عبر جهاز محاكاة هل إصدار بدل فاقد لـ الهوية الوطنية يستلزم غرامة مالية؟ منطقة الطفل مساحة فنية تفتح أبواب الإبداع أمام أطفال معرض جدة للكتاب درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وطريف الأدنى إحباط تهريب 20 كجم من الحشيش و38 ألف قرص من الإمفيتامين بعسير تنبيه من استمرار الرياح والأتربة المثارة على الشرقية
أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مساء أمس الجمعة، حفلًا جماهيريًا ضخمًا على مسرح محمد عبده أرينا، وسط حضور كثيف وتفاعل كبير ولافت من الجمهور، في ليلة فنية طربية ضمن فعاليات موسم الرياض.
وجاء الحفل بطابع لبناني طربي خاص، استعاد أجمل الأغاني التي شكّلت ذاكرة الجمهور العربي على مدى سنوات، حيث قدمت باقة من أشهر أعمالها القديمة والجديدة، وسط تفاعل جماهيري.
وخلال الحفل، فقد التقت نجوى كرم، قبل اعتلائها المسرح، بالصحافة والإعلام السعودي والعربي الذين حضروا في مقر المؤتمرات الصحافية في مسرح محمد عبده أرينا، كما شهد الحفل مشاركة الفنان اللبناني آدم.