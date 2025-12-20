Icon

تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي Icon الإسعاف الجوي بباشر بلاغ حادث داخل نفود النبقية شرق بريدة Icon ضبط 1417 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص Icon صورة تاريخية للملك عبدالعزيز خلال زيارته البصرة عام 1334هـ Icon المرور يتيح لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجربة القيادة الآمنة عبر جهاز محاكاة Icon هل إصدار بدل فاقد لـ الهوية الوطنية يستلزم غرامة مالية؟ Icon منطقة الطفل مساحة فنية تفتح أبواب الإبداع أمام أطفال معرض جدة للكتاب Icon درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وطريف الأدنى Icon إحباط تهريب 20 كجم من الحشيش و38 ألف قرص من الإمفيتامين بعسير Icon تنبيه من استمرار الرياح والأتربة المثارة على الشرقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
على مسرح محمد عبده أرينا

ليلة طربية.. نجوى كرم تحيي حفلاً جماهيريًا بموسم الرياض

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣١ مساءً
ليلة طربية.. نجوى كرم تحيي حفلاً جماهيريًا بموسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مساء أمس الجمعة، حفلًا جماهيريًا ضخمًا على مسرح محمد عبده أرينا، وسط حضور كثيف وتفاعل كبير ولافت من الجمهور، في ليلة فنية طربية ضمن فعاليات موسم الرياض.

قد يهمّك أيضاً
3 ملايين زائر لـ موسم الرياض 2025 خلال 35 يومًا

3 ملايين زائر لـ موسم الرياض 2025 خلال 35 يومًا

عدد زوار موسم الرياض 2025 يتجاوز حاجز المليوني زائر

عدد زوار موسم الرياض 2025 يتجاوز حاجز المليوني زائر

وجاء الحفل بطابع لبناني طربي خاص، استعاد أجمل الأغاني التي شكّلت ذاكرة الجمهور العربي على مدى سنوات، حيث قدمت باقة من أشهر أعمالها القديمة والجديدة، وسط تفاعل جماهيري.

وخلال الحفل، فقد التقت نجوى كرم، قبل اعتلائها المسرح، بالصحافة والإعلام السعودي والعربي الذين حضروا في مقر المؤتمرات الصحافية في مسرح محمد عبده أرينا، كما شهد الحفل مشاركة الفنان اللبناني آدم.

   

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد