مؤسسة البريد “سبل” تصدر طابع دوري روشن السعودي

أصدرت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، بالتعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، طابعًا تذكاريًا من فئة (3) ريالات عن دوري روشن السعودي لعام 2025م، ضمن مبادرة تعكس الحضور المتنامي للدوري على المستويين المحلي والدولي وتقدمه للجماهير عبر إصدار رسمي قابل للاقتناء.

ويأتي الطابع كقيمة مضافة للجهود التسويقية للدوري، عبر فتح قناة جديدة للوصول إلى شرائح مختلفة من الجمهور داخل المملكة وخارجها، إلى جانب مجتمع هواة جمع الطوابع حول العالم، بما يعزز انتشار هوية الدوري ويمنح الجماهير تجربة مرتبطة بالمنتج الرسمي خارج إطار يوم المباراة، مع إمكانية دعم مسارات التفاعل عبر قنوات البيع والإتاحة المعتمدة.

وتمثل هذه الخطوة امتدادًا لجهود الطرفين في تقديم مبادرات مبتكرة تعزز حضور القطاع الرياضي السعودي وتبرز عناصره بأساليب جديدة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دوري روشن السعودي كعلامة وطنية ذات بعد ثقافي واقتصادي، ويدعم تطوير محتوى يرتبط بالجمهور ويواكب التحول الذي تشهده المملكة في هذا القطاع.

يذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأسست كجهة مستقلة في عام 2008، مما شكّل نقطة تحول في إدارة كرة القدم السعودية على مستوى المحترفين، وفي مطلع عام 2023 انطلقت الرابطة في رحلة تحوّل طموحة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها الشاملة لتطوير قطاع الرياضة؛ بهدف وضع الدوري السعودي للمحترفين بين أبرز الدوريات العالمية ليصبح نموذجًا يحتذى به على الساحة الدولية.

كما تواكب “سبل” أبرز الأحداث الوطنية وأهم المناسبات الدولية عبر الطوابع البريدية التذكارية، إذ يحاكي كل طابع حدثًا مهمًا أو يخلد مشهدًا بارزًا في التاريخ السعودي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم وكذلك للمؤرخين والمهتمين بتدوين التاريخ.