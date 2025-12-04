مادورو: أجريت مكالمة ودية مع ترامب

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في لحظة تتصاعد فيها التوترات بين واشنطن وكراكاس، مشيرًا إلى أن المحادثة اتسمت بأجواء هادئة وبنبرة وُصِفَت بالودية.

وأوضح مادورو، خلال حديثه للتلفزيون الرسمي، أن الاتصال تم “بروح من الاحترام المتبادل”، مضيفًا أن الحوار، رغم حساسيته، حمل إشارات إيجابية يمكن البناء عليها.

وقال: “إذا كانت هذه المكالمة خطوة نحو فتح قناة حوار جاد بين دولتين ذواتي سيادة، فنحن نرحّب بذلك. الدبلوماسية هي الطريق، والسلام هو الهدف”.

وفي المقابل، أقرّ ترامب بإجراء الاتصال، لكنه تجنّب إصدار أي تقييم حول فحواه، مكتفيًا بالقول من على متن الطائرة الرئاسية: “لا يمكنني تحديد ما إذا كانت جيدة أو سيئة.. لقد كانت مكالمة هاتفية”.