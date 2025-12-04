مادورو: أجريت مكالمة ودية مع ترامب

برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع طرح فرص استثمارية في متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين الدمام وطريف تطور مفاجئ في الحالة الصحة لـ حياة الفهد إطلاق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون السعودية إيرادات القطاع غير الربحي ترتفع إلى 73.1 مليار ريال بنسبة نمو 22% خلال 2024 تخصيص يوم الثلاثاء للدراسة والعمل عن بُعد في جامعة الأمير سلطان
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في لحظة تتصاعد فيها التوترات بين واشنطن وكراكاس، مشيرًا إلى أن المحادثة اتسمت بأجواء هادئة وبنبرة وُصِفَت بالودية.
وأوضح مادورو، خلال حديثه للتلفزيون الرسمي، أن الاتصال تم “بروح من الاحترام المتبادل”، مضيفًا أن الحوار، رغم حساسيته، حمل إشارات إيجابية يمكن البناء عليها.
وقال: “إذا كانت هذه المكالمة خطوة نحو فتح قناة حوار جاد بين دولتين ذواتي سيادة، فنحن نرحّب بذلك. الدبلوماسية هي الطريق، والسلام هو الهدف”.
وفي المقابل، أقرّ ترامب بإجراء الاتصال، لكنه تجنّب إصدار أي تقييم حول فحواه، مكتفيًا بالقول من على متن الطائرة الرئاسية: “لا يمكنني تحديد ما إذا كانت جيدة أو سيئة.. لقد كانت مكالمة هاتفية”.