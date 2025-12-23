ماراثون فلوريدا الدبلوماسي.. هل تضع المحادثات الأوكرانية الروسية أوزار الحرب بعد 4 سنوات؟

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الإثنين، عن تقدم ملموس في المسار الدبلوماسي الهادف لإنهاء النزاع مع روسيا، مؤكداً أن المفاوضات التي أُجريت مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين باتت “قريبة جداً من تحقيق نتيجة حقيقية”، وذلك بعد قرابة أربع سنوات من المواجهات العسكرية المستمرة.

حراك دبلوماسي مكثف في فلوريدا

وشهدت الأيام القليلة الماضية حراكاً دبلوماسياً رفيع المستوى في ولاية فلوريدا الأمريكية؛ حيث قاد المسؤول الأوكراني رستم أوميروف وفداً أجرى سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع المبعوثين الأمريكيين وممثلين عن الجانب الأوروبي، لبحث سبل صياغة اتفاق ينهي الأزمة.

قنوات تفاوضية متوازية

وفي تطور لافت يعكس جدية الجهود الدولية، أجرى المبعوث الروسي كيريل ديمترييف، الموفد من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، محادثات منفصلة مع مسؤولين أمريكيين في المواقع ذاتها بفلوريدا.

ورغم عدم الإعلان عن لقاءات مباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، إلا أن تزامن اللقاءات يشير إلى وجود وساطة أمريكية نشطة لتقريب وجهات النظر بين موسكو وكييف.

وأفاد مسؤولون من كلا الطرفين (الأوكراني والروسي) بأن الوفود المفاوضة بصدد العودة إلى بلدانها لتقديم تقارير مفصلة للقيادتين السياسيتين حول نتائج هذه المداولات، تمهيداً لاتخاذ خطوات قد تكون حاسمة في مستقبل الصراع.