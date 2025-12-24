ما هي شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن؟

أوضح برنامج حساب المواطن مفهوم الأهلية، وشروط وآليات الاستفادة من الدعم الحكومي المخصص للأسر.

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن

وقال البرنامج عبر حسابه بمنصة إكس إن شروط الأهلية تتمثل في أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، مع استثناءات تشمل حاملي بطاقات التنقل، وزوج المواطنة وأبناؤها، وكذلك زوجة المواطن، كما يشترط أن يكون المتقدم مقيماً داخل المملكة، وألا يكون سجينًا أو نزيلًا في أحد مراكز الإيواء الحكومية.

وتشمل شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أيضًا توافق البيانات المقدمة مع الجهات الرسمية، إضافة إلى تقييم القدرة المالية من خلال النظر في الممتلكات والأصول التي يمتلكها المتقدم أو التابعون له.

يأتي ذلك فيما يترقب مستفيدو حساب المواطن، صرف الدعم للدفعة الجديدة لشهر يناير 2026 من العام الجديد، والذي سيحل بعد أيام قليلة.