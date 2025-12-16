متحدث الأرصاد يوضح حقيقة مقاطع غرق أحياء في الرياض

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، أن بعض المقاطع المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول غرق في منطقة الرياض غير صحيحة، ولا تعكس حقيقة الحالة المطرية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة.

حالة مطرية ديمية

وأضاف القحطاني في بيانٍ للمركز، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أن الحالة المطرية التي شهدتها الرياض أمس كانت في مجملها أمطارًا ديمية، تخللتها هطولات متوسطة إلى غزيرة على بعض الأحياء، مع تساقط لحبات البرد خلال الفترة المسائية.

وتابع القحطاني، أن المركز يراقب فرص تساقط الثلوج ابتداءً من الغد على مرتفعات تبوك وحائل، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة ما دون الصفر المئوي، وللاطلاع على تفاصيل الحالة وتحديثاتها يمكن الاستفادة من تطبيق “أنواء”.