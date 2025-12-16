متحدث الأرصاد يوضح حقيقة مقاطع غرق أحياء في الرياض

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي عرض مسرحي للأطفال بمعرض جدة للكتاب يبرز قيمة العمل والحِرفة التقليدية التعليم في الشرقية وحفر الباطن عن بُعد.. غدًا نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني
أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، أن بعض المقاطع المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول غرق في منطقة الرياض غير صحيحة، ولا تعكس حقيقة الحالة المطرية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة.
وأضاف القحطاني في بيانٍ للمركز، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أن الحالة المطرية التي شهدتها الرياض أمس كانت في مجملها أمطارًا ديمية، تخللتها هطولات متوسطة إلى غزيرة على بعض الأحياء، مع تساقط لحبات البرد خلال الفترة المسائية.
وتابع القحطاني، أن المركز يراقب فرص تساقط الثلوج ابتداءً من الغد على مرتفعات تبوك وحائل، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة ما دون الصفر المئوي، وللاطلاع على تفاصيل الحالة وتحديثاتها يمكن الاستفادة من تطبيق “أنواء”.
— المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد (@spokespncm) December 16, 2025