Icon

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد Icon الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام Icon القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة Icon وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة Icon الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي Icon عرض مسرحي للأطفال بمعرض جدة للكتاب يبرز قيمة العمل والحِرفة التقليدية Icon التعليم في الشرقية وحفر الباطن عن بُعد.. غدًا Icon نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي Icon الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة

متحدث الأرصاد يوضح حقيقة مقاطع غرق أحياء في الرياض

الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٤ صباحاً
متحدث الأرصاد يوضح حقيقة مقاطع غرق أحياء في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، أن بعض المقاطع المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول غرق في منطقة الرياض غير صحيحة، ولا تعكس حقيقة الحالة المطرية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة.

حالة مطرية ديمية

وأضاف القحطاني في بيانٍ للمركز، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أن الحالة المطرية التي شهدتها الرياض أمس كانت في مجملها أمطارًا ديمية، تخللتها هطولات متوسطة إلى غزيرة على بعض الأحياء، مع تساقط لحبات البرد خلال الفترة المسائية.

قد يهمّك أيضاً
انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل

انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع...

بعد الحالة المطرية أمس.. الأرصاد: لا صحة لبعض مقاطع غرق مواقع بالرياض

بعد الحالة المطرية أمس.. الأرصاد: لا صحة لبعض مقاطع غرق مواقع بالرياض

وتابع القحطاني، أن المركز يراقب فرص تساقط الثلوج ابتداءً من الغد على مرتفعات تبوك وحائل، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة ما دون الصفر المئوي، وللاطلاع على تفاصيل الحالة وتحديثاتها يمكن الاستفادة من تطبيق “أنواء”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض

السعودية اليوم
انتهاء مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة الخميس
السعودية اليوم

انتهاء مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في...

السعودية اليوم
رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان يصل إلى الرياض
السعودية اليوم

رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان يصل...

السعودية اليوم
انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل
السعودية اليوم

انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض
أخبار رئيسية

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض

أخبار رئيسية
استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض
السعودية اليوم

استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من...

السعودية اليوم
بعد الحالة المطرية أمس.. الأرصاد: لا صحة لبعض مقاطع غرق مواقع بالرياض
أخبار رئيسية

بعد الحالة المطرية أمس.. الأرصاد: لا صحة...

أخبار رئيسية
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في الرياض
السعودية اليوم

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في...

السعودية اليوم