دخلتا لميناء المكلا مخالفةً للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات وأغلقتا جهاز التتبع

متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٤ مساءً
متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر
المواطن - فريق التحرير

فند المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اللواء الركن تركي المالكي المزاعم التي وردت في بيان وزارة الخارجية الإماراتية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف عبر حسابه في منصة إكس “قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقدم إيضاحات بشأن ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإماراتية الشقيقة”.

وأضاف “أنه وبعد توثيق عملية الوصول والتفريغ، تم إبلاغ المسؤولين على مستوىً عالٍ بدولة الإمارات بمنع خروج هذا الدعم من ميناء (المكلا) لتفادي ذهابها لمناطق الصراع، كما أن السفينتين دخلتا لميناء المكلا مخالفةً للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات ، ودون تصريح دخول من الحكومة اليمنية أو قيادة التحالف ، كما أغلقتا جهاز التتبع والتعريف قبل دخول المياه الإقليمية اليمنية”.

وتابع متحدث التحالف “خلال دخول السفينتين تم إغلاق الميناء، وإخراج كافة العاملين والموظفين المحليين، وبعد وصول السفينتين، اتضح أنها تحمل أكثر من (٨٠) عربة، إضافة لعدد من الحاويات المحملة بالأسلحة والذخائر”.

وأضاف: “رغم ما تم إبلاغهم به قام الجانب الإماراتي الشقيق -دون إبلاغ المملكة- بنقل العربات والحاويات إلى قاعدة (الريان) المتواجد بها ما لا يتجاوز (١٠) عناصر إماراتية إضافة إلى قوات مشاركة في التصعيد”.

وتابع “أنه تم إبلاغ الجانب الإماراتي الشقيق بأن تلك الممارسات التصعيدية الهادفة لتغذية الصراع غير مقبولة ويجب إعادتها للميناء، وتم إعادة العربات إلى الميناء وإبقاء حاويات الأسلحة في قاعدة (الريان)، وخلال ذلك توفرت معلومات مؤكدة لدى قيادة قوات التحالف بأنه سيتم نقلها وتوزيعها إلى عدة”.

وأوضح  “أنه قبل فجر اليوم، وحرصًا من قيادة التحالف بعدم سقوط ضحايا أو التأثير على الممتلكات العامة، تم تنفيذ عملية عسكرية محدودة بطريقة تكفل سلامة الأرواح والمنشآت في الميناء، وذلك بعد تطبيق قواعد الاشتباك، وتؤكد قيادة التحالف بأن الحاويات المتبقية لا تزال في قاعدة (الريان) حتى توقيته”.

 

 

