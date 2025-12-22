Icon

متحدث الزراعة: تربية الماشية تخضع لرقابة مختصة ومعايير سلامة معتمدة

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

رد صالح عبدالمحسن بن دخيّل، المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة على ما تم تداوله في موضوع تغذية الماشية المحلية.

وقال صالح عبدالمحسن بن دخيّل عبر منصة إكس: نؤكد لكم أن جميع ممارسات تربية الماشية، تتم تحت إشراف ورقابة من قِبل مختصين في الجهات ذات العلاقة؛ لضمان سلامة الغذاء ومأمونيته، وفقًا للمعايير المعتمدة محليًا، والتي تتوافق مع سياسات الممارسات الزراعية الجيدة.

وتابع: كما نشير إلى أهمية دور المكملات الغذائية والمدعمة بالبروتين، في رفع جودة اللحوم، بالنسبة للأغنام المحلية والمستوردة على حدٍ سواء، والتي تعتمد على نظم رعاية تكاملية وحديثة، إضافةً إلى المراعي.

 

