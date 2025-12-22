متحدث الزراعة: تربية الماشية تخضع لرقابة مختصة ومعايير سلامة معتمدة

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
رد صالح عبدالمحسن بن دخيّل، المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة على ما تم تداوله في موضوع تغذية الماشية المحلية.
وقال صالح عبدالمحسن بن دخيّل عبر منصة إكس: نؤكد لكم أن جميع ممارسات تربية الماشية، تتم تحت إشراف ورقابة من قِبل مختصين في الجهات ذات العلاقة؛ لضمان سلامة الغذاء ومأمونيته، وفقًا للمعايير المعتمدة محليًا، والتي تتوافق مع سياسات الممارسات الزراعية الجيدة.
وتابع: كما نشير إلى أهمية دور المكملات الغذائية والمدعمة بالبروتين، في رفع جودة اللحوم، بالنسبة للأغنام المحلية والمستوردة على حدٍ سواء، والتي تعتمد على نظم رعاية تكاملية وحديثة، إضافةً إلى المراعي.