الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٩ مساءً
مثلث الشتاء.. مشهد فلكي يُزيّن سماء السعودية والعالم العربي الليلة 
المواطن - واس

تشهد سماء المملكة والعالم العربي مساء اليوم، حدثًا فلكيًا بديعًا يمكن مشاهدته بالعين المجردة، حيث تتلألأ مجموعة من ألمع الأجرام السماوية معًا فوق الأفق الشرقي ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.

مثلث الشتاء

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أن المشهد يتصدره نجم الشعرى اليمانية ألمع نجوم السماء ليلًا، الواقع في كوكبة الكلب الأكبر، ويتميّز بسطوعه العالي، إلى جانب الشعرى الشامية في كوكبة الكلب الأصغر، مشيرًا إلى أن النجمين يشكلان مع منكب الجوزاء ما يُعرف بـ”مثلث الشتاء”.

وبيّن أن كوكب المشتري يسطع كذلك في الجهة الشرقية نقطة بيضاء شديدة اللمعان لا تومض، ما يميّزه عن النجوم، ويُعد ألمع كواكب السماء ليلًا خلال هذه الفترة، ويمكن رصده بسهولة حتى من داخل المدن.

وأشار إلى بروز كوكبة الجبار في هذا التوقيت، التي يمكن التعرف عليها من خلال حزامها المكوّن من 3 نجوم مصطفة، إضافة إلى ظهور كوكبة التوأمان شرقًا، التي يُعد نجماها كاستور وبولكس من أبرز نجوم السماء الشتوية.

