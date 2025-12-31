Icon

العالم
حصاد اليوم

مجلس الأمن يمدد ولاية قوة “أندوف” بالجولان لـ6 اشهر

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

جدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرار تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “أندوف” في مرتفعات الجولان السورية لمدة ستة شهور، حتى 30 يونيو 2026، بناءً على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وروسيا.

ووفق ما أورده موقع قناة “تليفزيون سوريا”، اليوم الأربعاء، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بضمان توفير الإمكانات والموارد اللازمة لتمكين القوة من تنفيذ مهامها بصورة آمنة وفعالة.

وشدد مجلس الأمن على ضرورة التزام الطرفين باحترام بنود اتفاق فصل القوات الموقّع عام 1974، ودعا الطرفين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار أو لمنطقة الفصل، وحثهما على الاستفادة الكاملة من دور الاتصال الذي تضطلع به قوة الأوندوف.

من جانبه، أشار مندوب سوريا إلى أن إسرائيل تحتل الجولان السوري منذ 59 عاماً، لافتاً إلى تصويت حديث في الجمعية العامة للأمم المتحدة أيد فيه 123 بلداً عضواً قراراً يطالب إسرائيل بالانسحاب.

وتجدر الإشارة إلى أن قوة أندوف أُنشئت عقب توقيع اتفاق فصل القوات بين سوريا وإسرائيل عام 1974، وتتمثل ولايتها في مراقبة وقف إطلاق النار، والإشراف على منطقة الفصل، وهي منطقة عازلة منزوعة السلاح، فضلاً عن منطقة تحديد القوات التي تُفرض فيها قيود على انتشار القوات والمعدات العسكرية لكل من الجانبين في مرتفعات الجولان، بحسب “تلفزيون سوريا”.

 

