مجلس الوزراء يعقد جلسة مخصصة للميزانية العامة.. غدًا

يعقد مجلس الوزراء يوم غدٍ الثلاثاء الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة 1447هـ الموافق الثاني من شهر ديسمبر 2025م؛ جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1447 / 1448هـ (2026م).