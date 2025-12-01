Icon

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي Icon الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب Icon انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين Icon وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
للسنة المالية 1447 / 1448هـ (2026م)

مجلس الوزراء يعقد جلسة مخصصة للميزانية العامة.. غدًا

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٨ مساءً
مجلس الوزراء يعقد جلسة مخصصة للميزانية العامة.. غدًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يعقد مجلس الوزراء يوم غدٍ الثلاثاء الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة 1447هـ الموافق الثاني من شهر ديسمبر 2025م؛ جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1447 / 1448هـ (2026م).

قد يهمّك أيضاً
مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يقر الميزانية العامة: 1312 مليار نفقات و1147 إيرادات

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يقر الميزانية العامة: 1312 مليار نفقات و1147...

برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظامي الرياضة والرقابة المالية

برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظامي الرياضة والرقابة المالية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يقر الميزانية العامة: 1312 مليار نفقات و1147 إيرادات
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يقر الميزانية...

أخبار رئيسية