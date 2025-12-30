محافظ الأحساء يتوّج فريق تعليم المحافظة ببطولة الجهات الحكومية لكرة القدم

توّج الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم، فريق الإدارة العامة للتعليم بالأحساء بطلًا للموسم الثالث من بطولة سموّه للجهات الحكومية لكرة القدم، التي نظّمتها أمانة الأحساء بالشراكة مع هيئة تطوير الأحساء، وذلك على ملعب متنزه الملك عبدالله البيئي، بمشاركة 24 فريقًا يمثلون مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة.

وأشاد الأمير سعود بن طلال بالدعم الكبير الذي تحظى به الأنشطة الرياضية من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مؤكدًا أن هذه البطولة تأتي ضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمحافظة الأحساء، وبما يتواءم مع مستهدفات برنامج جودة الحياة، مشيرًا إلى أهمية الرياضة في تعزيز الصحة العامة وبناء مجتمع حيوي.

وأكّد أن البطولة تسهم في تعزيز التكامل والتواصل بين الجهات الحكومية، ودعم الأنشطة الرياضية لما لها من انعكاسات إيجابية على صحة المجتمع وتنمية قدرات الشباب، مثمّنًا جهود اللجان العاملة في تنظيم البطولة، التي اتسمت بمستوى فني وتنظيمي متميز.

وشهدت البطولة تنافسًا قويًا امتد على مدى شهرين، أُقيمت خلاله 52 مباراة، وأدارها 25 حكمًا معتمدًا من وزارة الرياضة، فيما بلغ عدد المسجلين في البطولة 840 لاعبًا وإداريًا، في مشهد رياضي جسّد قيم التنافس الشريف والانضباط والروح الرياضية.

وأعرب أمين الأحساء المهندس عصام الملا، عن شكره وتقديره لمحافظ الأحساء على رعايته ودعمه المستمر للبطولة، مؤكدًا أن النجاح الذي تحقق جاء ثمرة للتعاون المشترك بين الجهات الحكومية، حيث أسهم في تعزيز التواصل الفعّال، ووفّر منصة اجتماعية وترفيهية لاحتواء المواهب وتنمية الطاقات الشبابية.

وفي ختام الحفل، كرّم الأمير سعود بن طلال اللجان المنظمة والجهات الحكومية والفرق الفائزة، حيث حقق فريق تعليم الأحساء المركز الأول، وجاء فريق القوات الخاصة لأمن الطرق في المركز الثاني، وفريق قيادة دوريات الأمن في المركز الثالث، فيما نال فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بالأحساء الفريق المثالي.