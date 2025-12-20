الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف محامية تحذر: البيتكوين من أكثر الأساليب شيوعا في غسيل الأموال أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم وظائف شاغرة في التركي القابضة ترامب: عملية “عين الصقر” ضد داعش في سوريا ناجحة عادات يومية تزيد دهون البطن طقس شديد البرودة ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق وظائف شاغرة بـ شركة أرامكو قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
حذرت المحامية رنا الدكنان، من أن البيتكوين أصبح من أكثر الأساليب شيوعا في غسيل الأموال لأن تتبعها صعب.
قالت الدكنان، في تصريحات ببرنامج “ياهلا”، عبر قناة “روتانا خليجية”، إن هناك طرقًا أخرى مثل الصفقات الوهمية، وبيع وتداول العقارات بشكل متكرر وغيرها.
وأضافت أن مراحل جريمة غسيل الأموال تبدأ باحتضان المال وجلبه والتحفظ عليه ثم تدويره وتحويله إلى أموال شرعية بمبالغ أو أصول.
وأشارت إلى أن جريمة غسيل الأموال هي عبارة عن تقنين وضع أموال مصادرها من جرائم بكل أنواعها.
