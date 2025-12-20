محامية تحذر: البيتكوين من أكثر الأساليب شيوعا في غسيل الأموال

حذرت المحامية رنا الدكنان، من أن البيتكوين أصبح من أكثر الأساليب شيوعا في غسيل الأموال لأن تتبعها صعب.

قالت الدكنان، في تصريحات ببرنامج “ياهلا”، عبر قناة “روتانا خليجية”، إن هناك طرقًا أخرى مثل الصفقات الوهمية، وبيع وتداول العقارات بشكل متكرر وغيرها.

البيتكوين وغسل الأموال

وأضافت أن مراحل جريمة غسيل الأموال تبدأ باحتضان المال وجلبه والتحفظ عليه ثم تدويره وتحويله إلى أموال شرعية بمبالغ أو أصول.

وأشارت إلى أن جريمة غسيل الأموال هي عبارة عن تقنين وضع أموال مصادرها من جرائم بكل أنواعها.