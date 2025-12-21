Icon

أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon الزمن على المريخ أسرع من الأرض Icon تعاون دولي يضبط 27 طنًا من الكوكايين في المحيطين الهادئ والأطلسي Icon برشلونة يتغلب على فياريال بثنائية  Icon 1500 طفل ينتظرون الإجلاء الطبي في غزة Icon بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية ويعزز صدارته للدوري الألماني Icon الحكومة النيجيرية تعلن تحرير 130 تلميذًا مختطفًا Icon إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز Icon وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية Icon سلمان للإغاثة يبادر بعلاج فتاة فلسطينية مصابة بسرطان الدم في الأردن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٦ مساءً
محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من ممارسات شتوية شائعة قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، لا سيما لدى كبار السن ومرضى القلب.

وأوضح النمر مع دخول موسم المربعانية، أن من أخطر هذه الممارسات النوم في أماكن مغلقة مع إشعال الفحم أو الحطب للتدفئة، لما يشكله ذلك من خطر التسمم بغاز أول أكسيد الكربون، مؤكدًا أن هذه الحوادث تتكرر سنويًا ويمكن تجنبها بالوعي والاحتياطات اللازمة.

قد يهمّك أيضاً
غدًا بداية نجم “القلب” ثاني نجوم المربعانية ويستمر 13 يومًا

غدًا بداية نجم “القلب” ثاني نجوم المربعانية ويستمر 13 يومًا

أسبوع على بدء المربعانية

أسبوع على بدء المربعانية

وأشار إلى أن النوم في أماكن مفتوحة وشديدة البرودة يعرض الجسم لفقدان الحرارة بشكل سريع، كما أن ترك الرأس والقدمين دون غطاء مناسب يزيد من احتمالية الإصابة بمضاعفات صحية خلال الطقس البارد.

ولفت إلى أن الاغتسال قبيل الفجر ثم الخروج مباشرة في أجواء باردة مع ارتداء ملابس مبللة قد يؤدي إلى انقباض شرايين القلب وارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى كبار السن ومرضى القلب، نظرًا لأن الماء يسرّع فقدان حرارة الجسم.

ودعا النمر إلى ضرورة التأكد من أن كبار السن ينامون في درجة حرارة مناسبة داخل المنازل، مشددًا على أن درجة حرارة الغرفة يجب أن تكون في حدود 25 درجة مئوية تقريبًا، حفاظًا على سلامتهم خلال فصل الشتاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غدًا بداية نجم “القلب” ثاني نجوم المربعانية ويستمر 13 يومًا
السعودية اليوم

غدًا بداية نجم “القلب” ثاني نجوم المربعانية...

السعودية اليوم