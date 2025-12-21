محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من ممارسات شتوية شائعة قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، لا سيما لدى كبار السن ومرضى القلب.

وأوضح النمر مع دخول موسم المربعانية، أن من أخطر هذه الممارسات النوم في أماكن مغلقة مع إشعال الفحم أو الحطب للتدفئة، لما يشكله ذلك من خطر التسمم بغاز أول أكسيد الكربون، مؤكدًا أن هذه الحوادث تتكرر سنويًا ويمكن تجنبها بالوعي والاحتياطات اللازمة.

وأشار إلى أن النوم في أماكن مفتوحة وشديدة البرودة يعرض الجسم لفقدان الحرارة بشكل سريع، كما أن ترك الرأس والقدمين دون غطاء مناسب يزيد من احتمالية الإصابة بمضاعفات صحية خلال الطقس البارد.

ولفت إلى أن الاغتسال قبيل الفجر ثم الخروج مباشرة في أجواء باردة مع ارتداء ملابس مبللة قد يؤدي إلى انقباض شرايين القلب وارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى كبار السن ومرضى القلب، نظرًا لأن الماء يسرّع فقدان حرارة الجسم.

ودعا النمر إلى ضرورة التأكد من أن كبار السن ينامون في درجة حرارة مناسبة داخل المنازل، مشددًا على أن درجة حرارة الغرفة يجب أن تكون في حدود 25 درجة مئوية تقريبًا، حفاظًا على سلامتهم خلال فصل الشتاء.