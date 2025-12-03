محمد بن سلمان يغادر المنامة ويبعث برقية شكر لقيادة مملكة البحرين

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إثر مغادرته -حفظه الله- المنامة، فيما يلي نصها:

صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لجلالتكم عن عميق شكري وامتناني لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

جلالة الملك، أود أن أشيد بالنتائج الإيجابية التي تحققت في الدورة الـ (46) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة جلالتكم.

كما أكدت المباحثات المشتركة التي تم عقدها في إطار مجلس التنسيق السعودي البحريني على المضي قدمًا في تعزيز العلاقات بين بلدينا الشقيقين في جميع المجالات في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالتكم.

مع تمنياتي لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب البحريني الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

ولجلالتكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

المنامة: 12 / 6 / 1447هـ

الموافق: 3 / 12 / 2025م

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، إثر مغادرته -حفظه الله- المنامة، فيما يلي نصها:

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن شكري وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأهنئ سموكم على نجاح مملكة البحرين في استضافة الدورة الـ (46) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى النتائج الإيجابية التي تحققت خلال رئاسة بلدكم الشقيق لأعمالها.

وأود أن أشيد بالنتائج التي توصلنا إليها خلال الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني، والتي تؤكد الرغبة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات في المجالات كافة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -حفظهما الله-.

متمنيًا لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولمملكة البحرين الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار.

ولسموكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

المنامة: 12 / 6 / 1447هـ

الموافق: 3 / 12 / 2025م