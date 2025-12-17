الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن نتائج القرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح لقطات لهطول الأمطار وتساقط الثلوج على مرتفعات تروجينا بمنطقة تبوك عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا “الفيفا” يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة 50% فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي المملكة والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لجوازات المنطقة فرص لتساقط الثلوج غدًا على أجزاء من شمال الرياض والقصيم
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد بدولة الكويت، في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح -رحمه الله-.
وقال سمو ولي العهد: “تلقينا نبأ وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح -رحمه الله- ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.