محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد بدولة الكويت، في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح -رحمه الله-.

وقال سمو ولي العهد: “تلقينا نبأ وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح -رحمه الله- ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.