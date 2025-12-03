Icon

مخالفة السير عكس الاتجاه تصل إلى 6 آلاف ريال

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
مخالفة السير عكس الاتجاه تصل إلى 6 آلاف ريال
المواطن - فريق التحرير

أكّدت الإدارة العامة للمرور أن قيادة المركبة عكس اتجاه السير تُعد مخالفة مرورية جسيمة، لما تنطوي عليه من مخاطر عالية على السائقين ومستخدمي الطريق.

وأوضحت الإدارة، عبر إنفوجراف نشرته على حسابها في منصة “إكس”، أن الغرامة المقررة لهذه المخالفة تتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف ريال.

وشددت على أن هذا السلوك يُعد تصرفًا متهورًا يعرّض قائد المركبة والآخرين لاحتمال وقوع حوادث خطيرة يمكن تجنبها بالالتزام بأنظمة المرور والقيادة الآمنة.

