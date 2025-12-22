Icon

مدير تعليم الرياض يزور إبداع 2026 ويشيد بالمشاريع الإبداعية للطلبة

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٣ مساءً
مدير تعليم الرياض يزور إبداع 2026 ويشيد بالمشاريع الإبداعية للطلبة
المواطن - فريق التحرير

زار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع المعرض المركزي “إبداع 2026م”.

واطلع خلال الزيارة على مشاريع الطلبة العلمية والابتكارية، واستمع إلى شرحٍ مفصّل عن أفكارهم البحثية وجهودهم المبذولة لإنجاز هذه الأفكار في مشاريع إبداعية ومبتكرة.

وأبدى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض فخره واعتزازه بما شاهده من مشاريع طلابية متميزة، مشيداً بطريقة العرض المميزة للطلاب والطالبات.

وقال الزارع إن وزارة التعليم تواصل جهودها في الرعاية التربوية والتعليمية الشاملة للطلاب الموهوبين، وتفعيل الأنشطة الهادفة إلى دعم الموهوبين بإيجاد بيئة تربوية تتيح إبراز قدراتهم وتنمية إمكانياتهم ومواهبهم، وذلك بما يسهم في اكتشاف وتنمية هذه المواهب، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة في الاستثمار في المواهب لتلبية متطلبات القطاعات الحيوية لصناعة المستقبل، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في رعاية ودعم الموهوبين والمبدعين نحو التحوّل إلى مجتمع المعرفة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وقدم شكره وتقديره للكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس والتي مكنّت الطلاب والطالبات وشجعتهم على هذه الأفكار الإبداعية البحثية، مشيداً في الوقت ذاته بالدور المهم للأسر في دعم أبنائهم وتشجيعهم للعمل الإبداعي والمبتكر بما يحقق أهدافهم وطموحاتهم.

وتمنى الزارع لطلاب وطالبات “تعليم الرياض” وكافة زملائهم من الإدارات الأخرى التوفيق في المراحل المقبلة، وتحقيق الفوز في المحافل والمعارض العلمية الدولية والإقليمية.

ويشارك في المعرض (110) طلاب من طلبة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

