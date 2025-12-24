مدينة الخبر.. مشروعات تنموية وأعمال تطويرية خلال عام 2025

شهدت محافظة الخبر خلال العام 2025م ورشة عمل كبرى لأعمال ومشروعات تنموية وتطويرية شاملة لـ(111) مشروعًا في مختلف المجالات، إلى جانب برامج تنموية تتراوح بين مخططات وتطوير أحياء، وتأهيل طرق وحدائق جديدة، تلبّي احتياجات السكان، وتسهم في تعزيز جودة الحياة.

نقلة نوعية في شبكة الطرق

وحققت الخبر نقلة نوعية في شبكة الطرق بعد إنجازها تطوير (25) طريقًا محوريًا ورئيسًا بطول إجمالي يزيد على (54.300) كيلو متر، وإطلاق مشروع تطوير وتجميل طريق الملك سعود بن عبدالعزيز بطول إجمالي يزيد على (4.000) متر، بمساحة إجمالية تزيد على (550.000) متر مربع، وذلك من جسر طريق الأمير فيصل بن فهد حتى مدخل قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية.

وفي مشاريع الأنسنة والتطوير، جرى الانتهاء من تطوير وأنسنة (12) شارعًا حيويًا في الخبر، أبرزها طريق الأمير تركي، وشوارع كل من: شارع 22 بحي العقربية، و21 بحي العليا، وعبدالقادر المهيدب بحي الروابي، و18 بحي اليرموك، و18 بحي البستان، وبشار بن برد بحي العليا، والثالث بحي الكورنيش، والثاني بحي الكورنيش، والشفاء بحي الحزام الأخضر، والطبري بحي الحزام الأخضر, والعمل على تطوير وأنسنة (12) موقعًا آخر بطول إجمالي يزيد على (18.000) متر، تشمل شوارع الأمير فيصل بن فهد بحي الراكة الجنوبية، وغرناطة، وخالد بن الوليد، وعبدالملك بن مروان، وفراس بن النظر بحي العليا، وطارق بن زياد، وعبدالرحمن الداخل، وموسى بن نصير, وامتداد طريق الأمير تركي، وعبدالله بن حزام بحي الحزام الذهبي، و7 بحي الكورنيش، و13 بحي اليرموك, كما جرى الانتهاء من تطوير الأحياء السكنية وهي: أحياء الهدا, والبندرية، ومدينة العمال، والعقربية، وأجزاء من حي الجسر، والحمراء، والعليا، والمناطق الصناعية، مع استمرار العمل على تطوير كل من حي الثقبة، وحي الخبر الجنوبية.

وشملت المشروعات إطلاق مشروع الخبر الشمالية الذي يقع على مساحة تزيد على (300.000) متر مربع في مرحلته الأولى، ويشمل العديد من العناصر، أبرزها استحداث أرصفة للمشاة بمساحة إجمالية تزيد على (40.410) أمتار مربعة، وتبلغ أطوال الشوارع الجاري تطويرها (5490) مترًا، إلى جانب مواقف للسيارات، وأشجار ظل ومسطحات خضراء بمساحة تزيد على (5.800) متر، وكراسي للجلوس، إضافة إلى مشروع العزيزية حيث نفذَّ وطور أكثر من (11) موقعًا من الأحياء السكنية، إضافة إلى أعمال التكسية والتجميل لجسر طريق الملك سلمان، ونفق طريق الملك فهد بن عبدالعزيز تقاطع الأمير فيصل بن فهد، مع صيانة وتأهيل وتكسية نفق طريق الملك خالد بن عبدالعزيز تقاطع شارع 20، إسهامًا في تعزيز الجوانب البصرية.

وعلى صعيد آخر دشنت الأمانة ثلاث حدائق في كل من أحياء الشراع، والتحلية، والبحر، بمساحة إجمالية تبلغ (13.000) متر مربع، وإنجاز تطوير منطقة فراغات حضرية في حي البحر على مساحة (21.250) مترًا مربعًا، وتطوير عدد من الوجهات السياحية والترفيهية، أبرزها مشروع تطوير الواجهة البحرية الجاري تنفيذه على مساحة (265.000) متر مربع، وبطول (4000) متر مربع، ويتضمن تطوير مضمار مشي وتأهيل المسطحات المائية، واستحداث مناطق للألعاب ونوافير تفاعلية وأماكن جلوس، ومناطق رياضية، ومواقع استثمارية، مع تطوير كورنيش الخبر الجنوبي على مساحة ( 15.000) متر مربع، وبطول (300) متر، بهدف الارتقاء بجودة الحياة وإتاحة مساحة لرواد الكورنيش لممارسة جميع الأنشطة الترفيهية، كذلك تطوير امتداد كورنيش الصدفة بالخبر على مساحة تتجاوز (40) ألف متر مربع، وبطول (2) كيلومتر، ليصل الطول الإجمالي للكورنيش إلى نحو (2.950) مترًا، بعد المرحلة الأولى التي بلغت (950) مترًا طوليًا.

إلى ذلك جرى تدشين مجسم وحدة وطن الذي يحكي وقفات الملك عبدالعزيز في انطلاق رحلة توحيد المملكة تحت راية واحدة ممثلة بـ(10) صفحات في كل منها توقيعه -رحمه الله- “الواثق بالودود عبدالعزيز آل سعود”, فيما تبلغ مساحة المجسم (2184) مترًا مربعًا، ويقع عند تقاطع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع طريق الأمير تركي.