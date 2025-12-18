مرتفعات الباحة تتوشّح بالضباب والغيوم في مشاهد شتوية آسرة

Icon

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

عكست المشاهد الطبيعية التي تشهدها منطقة الباحة جمال الأجواء الشتوية التي تعيشها مرتفعات السراة، حيث تمازج الضباب الكثيف مع الغيوم المنخفضة، مكوِّنًا لوحات بصرية آسرة أضفت على الجبال والأودية طابعًا من السكون والجمال.
وأظهرت الصور مشاهد للضباب وهو ينسدل على القرى والمراكز السكنية في مدينة الباحة وضواحيها، في ظاهرةٍ مناخيةٍ تتكرر خلال فصل الشتاء؛ نتيجة انخفاض درجات الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة، ما يسهم في تلطيف الأجواء المناخية، ويعزّز من جاذبية المنطقة الطبيعية.


كما أبرزت اللقطات امتداد سلاسل جبال السراة الشاهقة، وما تحتضنه من أودية عميقة وطرق جبلية متعرّجة، تكسوها الغيوم وتتعانق مع أشعة الشمس، في مشهدٍ يعكس التنوع الجغرافي والتضاريسي الذي تتميز به المنطقة، ويجعلها من أبرز الوجهات السياحية الجبلية في المملكة.
وتُعد هذه الأجواء عامل جذب مهمًّا للسياحة البيئية والريفية؛ إذ تشهد المتنزهات الطبيعية والمواقع المطلة على الأودية والجبال إقبالًا من الزوار ومحبي الطبيعة والتصوير، في ظل ما توفره المنطقة من بيئةٍ طبيعيةٍ فريدة ومناخٍ معتدل خلال معظم أيام العام.
ويُذكر أن منطقة الباحة تتميز بتنوّعها البيئي والمناخي، وبارتفاعاتها التي تتجاوز (2.000) متر عن سطح البحر في عددٍ من المواقع، ما يجعلها وجهةً مثاليةً لعشّاق الأجواء الشتوية، ومقصدًا للسياحة الطبيعية، وإسهامًا في تعزيز جودة الحياة.

