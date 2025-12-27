مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي يفتح التسجيل بدورات الخط العربي المجانية

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أعلن مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي بالمدينة المنورة، فتح باب التسجيل في دورات الخط العربي المجانية، وذلك ضمن برامجه الهادفة إلى نشر فنون الخط العربي وتعزيز حضوره الثقافي.
وأوضح المركز أن التسجيل متاح لجميع الجنسيات، ويستهدف المهتمين بتعلم الخط العربي وصقل مهاراتهم في هذا المجال، بإشراف نخبة من المختصين.
ودعا المركز الراغبين في الالتحاق بالدورات إلى التقديم عبر الرابط الإلكتروني (https://engage.moc.gov.sa/reg_forms/tracks/33/?lang=ar) المخصص للتسجيل.