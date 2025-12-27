Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن برامجه الهادفة إلى نشر فنون الخط العربي وتعزيز حضوره الثقافي

مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي يفتح التسجيل بدورات الخط العربي المجانية

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٢ مساءً
مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي يفتح التسجيل بدورات الخط العربي المجانية
المواطن - فريق التحرير

أعلن مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي بالمدينة المنورة، فتح باب التسجيل في دورات الخط العربي المجانية، وذلك ضمن برامجه الهادفة إلى نشر فنون الخط العربي وتعزيز حضوره الثقافي.

وأوضح المركز أن التسجيل متاح لجميع الجنسيات، ويستهدف المهتمين بتعلم الخط العربي وصقل مهاراتهم في هذا المجال، بإشراف نخبة من المختصين.

ودعا المركز الراغبين في الالتحاق بالدورات إلى التقديم عبر الرابط الإلكتروني (https://engage.moc.gov.sa/reg_forms/tracks/33/?lang=ar) المخصص للتسجيل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد