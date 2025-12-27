مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي يفتح التسجيل بدورات الخط العربي المجانية

أعلن مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي بالمدينة المنورة، فتح باب التسجيل في دورات الخط العربي المجانية، وذلك ضمن برامجه الهادفة إلى نشر فنون الخط العربي وتعزيز حضوره الثقافي.

وأوضح المركز أن التسجيل متاح لجميع الجنسيات، ويستهدف المهتمين بتعلم الخط العربي وصقل مهاراتهم في هذا المجال، بإشراف نخبة من المختصين.

ودعا المركز الراغبين في الالتحاق بالدورات إلى التقديم عبر الرابط الإلكتروني (https://engage.moc.gov.sa/reg_forms/tracks/33/?lang=ar) المخصص للتسجيل.