مركز 911 يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض واحة الأمن

يستعرض المركز الوطني للعمليات الأمنية تجربة حية عبر تقنية الواقع الافتراضي لزوّار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته العاشرة.

وتقدم التجربة للزوار آلية تلقي المكالمات، ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة متطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.