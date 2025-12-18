مركز 911 يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض واحة الأمن ارتفاع عدد المراكز اللوجستية في السعودية إلى 23 مركزًا في 2024 الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان حتى المساء استقرار أسعار الذهب اليوم بدء تداول أسهم الرمز للعقارات في السوق السعودية اليوم حساب المواطن يوضح الموقف حال إضافة تابع بتاريخ 10 ديسمبر فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالكلية التطبيقية بجامعة نجران إخلاء طبي لمواطن من إندونيسيا لتلقي العلاج بالسعودية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على 6 مناطق
يستعرض المركز الوطني للعمليات الأمنية تجربة حية عبر تقنية الواقع الافتراضي لزوّار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته العاشرة.
وتقدم التجربة للزوار آلية تلقي المكالمات، ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة متطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.