مساء الحِجر فعالية ثقافية تفاعلية تُبرز تاريخ العُلا عبر العصور

تقدّم فعالية “مساء الحِجر” في محافظة العُلا تجربة مسائية تفاعلية تجمع العروض المسرحية الحيّة وسرد الحكايات وتنوّع النكهات، في أجواء ثقافية تُبرز تاريخ الموقع، وتعاقب الحضارات التي شهدها، ضمن إطار إبداعي يستلهم أبعاده التاريخية والثقافية.
وتُقام الفعالية في موقع الحِجر الأثري، أول موقع سعودي مُدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتراث العالمي؛ مما يمنح التجربة بُعدًا ثقافيًّا وتاريخيًّا استثنائيًّا، ويعزّز ارتباط الزائر بالمكان وموروثه الحضاري.
وتطل الفعالية هذا العام بحلّة جديدة وأجواء تفاعلية مبتكرة، تتيح للزوّار التعرّف على معالم الموقع، واستكشاف تفاصيل الحياة اليومية في زمن الأنباط، من عربات الخيل إلى العروض الحيّة، والسوق المسرحي الذي ينبض بالمشاهد والأصوات والروائح والنكهات، في رحلة تعبق برائحة اللبان، وتكشف أسرار طريق البخور القديم.
ومنذ انطلاقها عام 2021، استطاعت فعالية “مساء الحِجر” أن تأسر قلوب الزوّار، عبر عروض فنية ومسرحية تتناغم مع أضواء المساء وتفاصيل الموقع، لتروي فصولًا نابضة من تاريخ الحِجر بأسلوب يجمع الأصالة وروح الإبداع المعاصر.
وحصدت فعالية “مساء الحِجر” مؤخرًا جائزة “أفضل فعالية ثقافية وفنية” ضمن احتفالية جوائز فعاليات الشرق الأوسط، في تأكيد لمكانتها بصفتها إحدى أبرز التجارب الثقافية في المملكة والمنطقة، وتقديرًا لما تقدّمه من محتوى تفاعلي يمزج بين سحر التراث المحلي، وجمال الشواهد التاريخية، والابتكار في تقديم التجربة الثقافية.