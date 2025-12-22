مساء اليوم.. الهلال يواجه الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة

يحلّ فريق الهلال السعودي ضيفًا على نظيره الشارقة الإماراتي، اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الشارقة، ضمن الجولة السادسة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد (15) نقطة كاملة من خمس مباريات، محققًا العلامة الكاملة، بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ(16) قبل ثلاث جولات من نهاية مرحلة الدوري، ويسعى إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق فوزه السادس على التوالي.

بينما يخوض الشارقة الإماراتي اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه في الجولة الخامسة على حامل اللقب الأهلي السعودي، وهو الانتصار الذي أعاد آماله في المنافسة بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين، إذ يمتلك في رصيده (7) نقاط ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر.

وقدم الهلال مستويات لافتة خلال الجولات الماضية، إذ فاز على الدحيل القطري (2-1) في الرياض، ثم تغلب على ناساف الأوزبكي (3-2) في قرشي، وتجاوز السد القطري (3-1) في الرياض، قبل أن يكسب الغرافة القطري (2-1) في الريان، ويحقق فوزًا عريضًا على الشرطة العراقي (4-0) في الرياض.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب بـ(15) نقطة، يليه الوحدة الإماراتي في المركز الثاني برصيد (13) نقطة، ثم تراكتور الإيراني بـ(11) نقطة، ثم الأهلي السعودي وشباب الأهلي الإماراتي بـ(10) نقاط لكل منهما، فيما يأتي الشارقة في المركز السابع برصيد (7) نقاط.