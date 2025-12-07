Icon

مساعد مدرب المنتخب السعودي: مواجهة المغرب تنافسية ونسعى لنتيجة إيجابية

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٠ مساءً
مساعد مدرب المنتخب السعودي: مواجهة المغرب تنافسية ونسعى لنتيجة إيجابية
المواطن - واس

عقد مساعد مدرب المنتخب السعودي فرانسوا رودريغيز واللاعب عبدالله الحمدان مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة الأخضر أمام المنتخب المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العرب FIFA قطر 2025.

وأكد رودريغيز ثبات البرنامج التحضيري للمنتخب استعدادًا للمواجهة، مشيرًا إلى جاهزية اللاعبين، واحترام المنتخب السعودي لقدرات المنتخب المغربي، مع الاستمرار في دراسة أسلوب اللعب الأمثل للمباراة.

وأوضح أن المنتخب ضمن الوصول إلى الدور القادم، فيما يسعى المنتخب المغربي للتأهل، ما يجعل المواجهة تنافسية مع تطلع الأخضر لتحقيق نتيجة إيجابية.

ونوّه رودريغيز أن الفريق ما زال في مرحلة التطور، ويعمل الجهاز الفني على الحد من الأخطاء، عادًا البطولة محطة تحضيرية لكأس العالم؛ بهدف تعزيز القوة الهجومية.

وأشار إلى دراسة الخيارات المتاحة وإمكانية إجراء تغييرات على أن يُحسم القرار بعد وصول المدرب، مبينًا أن لاعبي المنتخب يدخلون المباراة بأهداف واضحة, أبرزها إثبات الذات، خصوصًا للراغبين في الوجود ضمن القائمة المشاركة في كأس العالم.
من جانبه شدّد لاعب المنتخب السعودي عبدالله الحمدان على صعوبة المباراة، مع الإشارة إلى جاهزية المنتخب ورغبته في حصد النقاط الثلاث والتأهل في صدارة المجموعة.

وأشار إلى وضوح هدف الأخضر في هذه المرحلة، المتمثل في صدارة المجموعة، مع التركيز الكامل على مواجهة الغد، مبينًا أن مجموعة المنتخب في كأس العالم تُعد من الأصعب، وأن مواجهة المنتخبات القوية تمنح الفريق خبرة أكبر، مع توفر سبعة أشهر لاحقة لاستكمال التحضيرات.

