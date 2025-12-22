Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مسام ينزع 924 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٠ مساءً
مسام ينزع 924 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2025م، من انتزاع (924) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها لغم واحد مضاد للأفراد، و(56) لغمًا مضادًّا للدبابات، و(864) ذخيرة غير منفجرة، و(3) عبوات ناسفة.ونزع فريق “مسام” في محافظة عدن (511) ذخيرة غير منفجرة، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًّا للدبابات بمديرية الخوخة وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية حيس، كما نزع فريق “مسام” في مديرية ميدي بمحافظة حجة لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و (29) لغمًا مضادًّا للدبابات و(21) ذخيرة غير منفجرة، وفي محافظة لحج نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية تبن، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية المضاربة.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًّا للدبابات وذخيرتين غير منفجرة بمديرية رغوان، و(5) ذخائر غير منفجرة بمديرية الوادي، و(22) لغمًا مضادًا للدبابات و(313) ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين بمديرية مأرب، وفي محافظة تعز نزع لغمًا واحدًا مضادًّا للدبابات بمديرية المخاء، ولغمًا واحدًا مضادًّا للدبابات و(6) ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، و لغمًا واحدًا مضادًّا للدبابات بمديرية مقبنة، و(3) ذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية صلوح.

قد يهمّك أيضاً
“مسام” ينزع 961 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

“مسام” ينزع 961 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

مسام ينزع 874 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

مسام ينزع 874 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر ديسمبر إلى (2.656) لغمًا، وارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (529.116) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين. وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد