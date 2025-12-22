مسام ينزع 924 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2025م، من انتزاع (924) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها لغم واحد مضاد للأفراد، و(56) لغمًا مضادًّا للدبابات، و(864) ذخيرة غير منفجرة، و(3) عبوات ناسفة.ونزع فريق “مسام” في محافظة عدن (511) ذخيرة غير منفجرة، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًّا للدبابات بمديرية الخوخة وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية حيس، كما نزع فريق “مسام” في مديرية ميدي بمحافظة حجة لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و (29) لغمًا مضادًّا للدبابات و(21) ذخيرة غير منفجرة، وفي محافظة لحج نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية تبن، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية المضاربة.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًّا للدبابات وذخيرتين غير منفجرة بمديرية رغوان، و(5) ذخائر غير منفجرة بمديرية الوادي، و(22) لغمًا مضادًا للدبابات و(313) ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين بمديرية مأرب، وفي محافظة تعز نزع لغمًا واحدًا مضادًّا للدبابات بمديرية المخاء، ولغمًا واحدًا مضادًّا للدبابات و(6) ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، و لغمًا واحدًا مضادًّا للدبابات بمديرية مقبنة، و(3) ذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية صلوح.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر ديسمبر إلى (2.656) لغمًا، وارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (529.116) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين. وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.