مساند: لا رسوم لإصدار تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة إنذار أحمر في الجموم.. أمطار غزيرة ورياح شديدة وصواعق اكتشاف آثار أقدام ديناصورات يعود تاريخها إلى نحو 200 مليون عام في الصين 12 مليار دولار للمزارعين الأميركيين المتضررين من الرسوم الجمركية الرياض أول مدينة سعودية تنضم رسميًا إلى شبكة المدن العالمية توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 7 مناطق جامعة طيبة تعلن تعليق الدراسة الحضورية في جميع فروعها بالمدينة المنورة ملكية الرياض: انتهاء مرحلة الاعتراضات على استحقاق الأراضي والقرعة الإلكترونية 17 ديسمبر الدراسة عن بعد غدًا في تعليم القصيم جامعة الحدود الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في عرعر ورفحاء
أعاد برنامج مساند التذكير بأنه لا يوجد رسوم لإصدار تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة في حال وجود إعفاء من نظام الرعاية الاجتماعية.
وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:
يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.