الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ صباحاً
مساند: لا رسوم لإصدار تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

أعاد برنامج مساند التذكير بأنه لا يوجد رسوم لإصدار تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة في حال وجود إعفاء من نظام الرعاية الاجتماعية.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

