مستشفى الولادة والأطفال ببريدة يُجري جراحة دقيقة لإطالة عظم الفخذ لطفل

يتمكن فريق جراحة العظام في مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة في إجراء جراحة دقيقة لإطالة عظم الفخذ لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا، كان يعاني من قِصر خلقي في عظم الفخذ الأيمن بمقدار 4 سم.
وأوضح التجمّع أن الخطة العلاجية اعتمدت، بعد استكمال الفحوصات السريرية والدراسات الشعاعية والمخبرية اللازمة، على إجراء قص عظمي دقيق وتركيب جهاز «إليزاروف» الحلقي باستخدام تقنية التثبيت الخارجي، التي تتيح الإطالة التدريجية للعظم وفق أحدث الممارسات الطبية المعتمدة في جراحات الإطالة العظمية.
وبيّن أن العملية أُجريت بنجاح، وغادر الطفل المستشفى وهو بحالة صحية مستقرة، على أن تستكمل المتابعة الطبية في العيادات الخارجية حتى الوصول إلى الإطالة المستهدفة، بما يسهم في تصحيح القصر وتحسين الوظيفة الحركية للطرف المصاب.