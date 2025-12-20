مسلّح يهدد المارة بسكين في فرنسا والشرطة ترديه قتيلاً انطلاق فعاليات “ونتر وندرلاند جدة” أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025 انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة حساب المواطن: على المطلقة إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة أمسيات شتوية باردة تجمع نجوم الغناء العربي لتعيد لوداي صفار في الدرعية حضوره الفني تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي الإسعاف الجوي بباشر بلاغ حادث داخل نفود النبقية شرق بريدة ضبط 1417 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص صورة تاريخية للملك عبدالعزيز خلال زيارته البصرة عام 1334هـ المرور يتيح لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجربة القيادة الآمنة عبر جهاز محاكاة
شهدت مدينة أجاكسيو جنوب جزيرة كورسيكا في فرنسا، اليوم السبت، حادثة مروعة بعد أن هدد رجل مسلح بسكين المارة وأصحاب المحلات في شارع نابليون، قبل أن ترديه الشرطة قتيلًا في موقع الحادث، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أن الحادث زقه نحو الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي، حيث حاولت الشرطة في البداية السيطرة على الرجل باستخدام مسدس صعق كهربائي، إلا أن محاولاتها لم تنجح، وفقا لـ”العربية نت”.
وأعلنت النيابة العامة أن الرجل، البالغ من العمر 26 عامًا، قُتل برصاصة أطلقها أحد عناصر الشرطة، بعد فشل كل محاولات التهدئة، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بجراحه.
وأكدت الشرطة أن الحادث لا يزال قيد التحقيق لمعرفة دوافع المهاجم، في وقت تعيش فيه فرنسا حالة من الترقب الأمني المشدد تجاه الحوادث الفردية المسلحة.