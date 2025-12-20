Icon

بعد فشل محاولات التهدئة

مسلّح يهدد المارة بسكين في فرنسا والشرطة ترديه قتيلاً

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

شهدت مدينة أجاكسيو جنوب جزيرة كورسيكا في فرنسا، اليوم السبت، حادثة مروعة بعد أن هدد رجل مسلح بسكين المارة وأصحاب المحلات في شارع نابليون، قبل أن ترديه الشرطة قتيلًا في موقع الحادث، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين.

مسلّح يهدد المارة في فرنسا

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أن الحادث زقه نحو الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي، حيث حاولت الشرطة في البداية السيطرة على الرجل باستخدام مسدس صعق كهربائي، إلا أن محاولاتها لم تنجح، وفقا لـ”العربية نت”.

وأعلنت النيابة العامة أن الرجل، البالغ من العمر 26 عامًا، قُتل برصاصة أطلقها أحد عناصر الشرطة، بعد فشل كل محاولات التهدئة، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بجراحه.

وأكدت الشرطة أن الحادث لا يزال قيد التحقيق لمعرفة دوافع المهاجم، في وقت تعيش فيه فرنسا حالة من الترقب الأمني المشدد تجاه الحوادث الفردية المسلحة.

