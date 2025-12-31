مصادرة كميات من الدواجن قبل بيعها للمستهلكين بجازان

صادرت حملة ميدانية نفذتها أمانة منطقة جازان، وفرع وزارة التجارة، وفرع هيئة الغذاء والدواء أمس، (6500) كيلوجرام من الدواجن المبردة والمجمدة غير صالحة للاستهلاك، ومجهزة للتوزيع.

وجاءت عملية الضبط بعد استكمال الإجراءات النظامية تأكيدًا لجهود الرقابة وحرص الجهات المعنية على سلامة الغذاء، وفي إطار الحملات الاستباقية على أسواق الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والمطاعم والبقالات والمخابز والبوفيهات ومحال بيع المواد الغذائية في جميع أنحاء منطقة جازان.