Icon

السديس يطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية لإجابة السائلين بالمسجد النبوي Icon موسكو تعلن توسيع المنطقة العازلة في أوكرانيا وزيلينسكي يتوعد Icon إشعال الفحم والحطب في الأماكن المغلقة خطر يهدد الأرواح Icon رياح وأتربة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء Icon بعد تأجيل لسنوات.. التضخم يقفز بأسعار طرق إيطاليا السريعة في 2026 Icon مصادرة كميات من الدواجن قبل بيعها للمستهلكين بجازان Icon الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نحو نصف قرن Icon وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم Icon وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مصادرة كميات من الدواجن قبل بيعها للمستهلكين بجازان

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٨ صباحاً
مصادرة كميات من الدواجن قبل بيعها للمستهلكين بجازان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

صادرت حملة ميدانية نفذتها أمانة منطقة جازان، وفرع وزارة التجارة، وفرع هيئة الغذاء والدواء أمس، (6500) كيلوجرام من الدواجن المبردة والمجمدة غير صالحة للاستهلاك، ومجهزة للتوزيع.

وجاءت عملية الضبط بعد استكمال الإجراءات النظامية تأكيدًا لجهود الرقابة وحرص الجهات المعنية على سلامة الغذاء، وفي إطار الحملات الاستباقية على أسواق الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والمطاعم والبقالات والمخابز والبوفيهات ومحال بيع المواد الغذائية في جميع أنحاء منطقة جازان.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مسلخ دواجن عشوائي في الرياض

ضبط مسلخ دواجن عشوائي في الرياض

ضبط عدد من مشاريع الدواجن المخالفة وغير المرخصة في خليص 

ضبط عدد من مشاريع الدواجن المخالفة وغير المرخصة في خليص 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد