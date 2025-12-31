السديس يطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية لإجابة السائلين بالمسجد النبوي موسكو تعلن توسيع المنطقة العازلة في أوكرانيا وزيلينسكي يتوعد إشعال الفحم والحطب في الأماكن المغلقة خطر يهدد الأرواح رياح وأتربة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء بعد تأجيل لسنوات.. التضخم يقفز بأسعار طرق إيطاليا السريعة في 2026 مصادرة كميات من الدواجن قبل بيعها للمستهلكين بجازان الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نحو نصف قرن وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض
صادرت حملة ميدانية نفذتها أمانة منطقة جازان، وفرع وزارة التجارة، وفرع هيئة الغذاء والدواء أمس، (6500) كيلوجرام من الدواجن المبردة والمجمدة غير صالحة للاستهلاك، ومجهزة للتوزيع.
وجاءت عملية الضبط بعد استكمال الإجراءات النظامية تأكيدًا لجهود الرقابة وحرص الجهات المعنية على سلامة الغذاء، وفي إطار الحملات الاستباقية على أسواق الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والمطاعم والبقالات والمخابز والبوفيهات ومحال بيع المواد الغذائية في جميع أنحاء منطقة جازان.