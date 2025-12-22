مصرع 15 شخصًا في حادث انقلاب حافلة بإندونيسيا

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
لقي 15 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب 19 آخرون، اليوم، إثر تعرض حافلة لحادث بمقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا.
وذكرت السلطات الإندونيسية، أن الحادث وقع عند تقاطع مخرج لتحصيل الرسوم على طريق كرابياك في مدينة سيمارانغ بالمقاطعة.
وأوضح مكتب البحث والإنقاذ في مدينة سيمارانغ، أن حافلة الركاب كانت تسير بسرعة عالية عندما فقد السائق السيطرة عليها؛ مما تسبب في اصطدام المركبة بحاجز على الطريق وانقلابها، مشيرًا إلى أن عملية الإخلاء كانت صعبة؛ لأن بعض الضحايا كانوا محاصرين داخل الحافلة.