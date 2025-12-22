مصرع 15 شخصًا في حادث انقلاب حافلة بإندونيسيا

لقي 15 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب 19 آخرون، اليوم، إثر تعرض حافلة لحادث بمقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا.

وذكرت السلطات الإندونيسية، أن الحادث وقع عند تقاطع مخرج لتحصيل الرسوم على طريق كرابياك في مدينة سيمارانغ بالمقاطعة.

وأوضح مكتب البحث والإنقاذ في مدينة سيمارانغ، أن حافلة الركاب كانت تسير بسرعة عالية عندما فقد السائق السيطرة عليها؛ مما تسبب في اصطدام المركبة بحاجز على الطريق وانقلابها، مشيرًا إلى أن عملية الإخلاء كانت صعبة؛ لأن بعض الضحايا كانوا محاصرين داخل الحافلة.