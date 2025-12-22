Icon

مصرع 15 شخصًا في حادث انقلاب حافلة بإندونيسيا

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

لقي 15 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب 19 آخرون، اليوم، إثر تعرض حافلة لحادث بمقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا.

وذكرت السلطات الإندونيسية، أن الحادث وقع عند تقاطع مخرج لتحصيل الرسوم على طريق كرابياك في مدينة سيمارانغ بالمقاطعة.

وأوضح مكتب البحث والإنقاذ في مدينة سيمارانغ، أن حافلة الركاب كانت تسير بسرعة عالية عندما فقد السائق السيطرة عليها؛ مما تسبب في اصطدام المركبة بحاجز على الطريق وانقلابها، مشيرًا إلى أن عملية الإخلاء كانت صعبة؛ لأن بعض الضحايا كانوا محاصرين داخل الحافلة.

