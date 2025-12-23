مصرع 5 أشخاص في حادث منجم فحم شرق الصين

لقي خمسة أشخاص حتفهم حوصروا إثر حادث منجم فحم وقع يوم الأحد في مقاطعة هيلونججيانج بشمال شرق الصين، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية، اليوم.

ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن مكتب الدعاية في مدينة جيشي، أن “فيضانًا وقع عند حوالي الساعة الرابعة والنصف من صباح أمس الأول الأحد في منجم داتونجقو للفحم، التابع لشركة تعدين في المدينة، وبعد عمليات إنقاذ مكثفة، تم العثور على جثث جميع الأفراد الخمسة، دون وجود أي علامات تدل على أنهم على قيد الحياة.

ويتم حاليًّا اتخاذ تدابير الاستجابة بعد الحادث، مع إجراء تحقيق لتحديد أسباب وقوعه.