مصرف سوريا المركزي يحدد موعد إطلاق العملة السورية الجديدة

حدد حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية, الأول من يناير 2026 موعدًا لإطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء عملية استبدال العملة القديمة، مؤكدًا أنها ستكون سلسة ومنظمة، وسيتم شرح آليتها بكل وضوح وشفافية.

وأوضح الحصرية في بيان اليوم أن المرسوم الرئاسي الصادر برقم 293 لعام 2025، المتعلق بولادة العملة السورية الجديدة، في محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة.

وأضاف أن المرسوم منح المصرف الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل ومراكزه، بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات، مشيرًا إلى أن التعليمات التنفيذية الناظمة ستصدر بقرار من حاكم المصرف مع التركيز الكامل على خدمة المواطنين، وتسهيل الإجراءات عنهم في مختلف المناطق.

وأكد الحصرية أن عملية التبديل ستُشرح بشكل واضح وشفاف خلال مؤتمر صحفي مخصص، بما يعزز الثقة ويكرّس الشراكة مع المواطنين، لافتًا الانتباه إلى استمرار المصرف المركزي في العمل أيام 25 – 27 ديسمبر متابعة التحضيرات.

وبيّن الحصرية أن العملة السورية الجديدة تمثل رمزًا للسيادة المالية بعد التحرير، وعنوانًا لمرحلة جديدة تُبنى بتعاون الجميع وبإدارة مصرف سوريا المركزي، لتكون إنجازًا وطنيًا يضاف إلى ما تحقق بعد التحرير، وخطوة راسخة نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي.

وكان مصرف سوريا المركزي أوضح في الـ 18 من الشهر الجاري، أنه سيُعلن عن كل تفاصيل العملة الجديدة في الوقت المناسب، وحال اكتمال كل التجهيزات والترتيبات المناسبة، مبينًا أن جميع التعاملات المصرفية تسير كالمعتاد، دون أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.