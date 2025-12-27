Icon

مصر تدين اعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى بأرض الصومال: انتهاك للقانون الدولي

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكدت مصر رفضها التام للإجراءات الأحادية التي تمس سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وتتعارض مع الأسس الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت مصر في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، إدانتها بأشد العبارات اعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى “أرض الصومال” بصفته انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، يقوّض أسس السلم والأمن الدوليين، ويُسهم في زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وجددت مصر رفضها التام للاعتراف بأي كيانات موازية أو انفصال بطرق غير شرعية وغير قانونية، مؤكدة دعمها الكامل لوحدة الأراضي الصومالية وسيادتها وسلامتها، اتساقًا مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وترفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد.

