مظلي ينجو من حادث خطير خلال قفزة جماعية

نجا قافز مظلي في ولاية كوينزلاند الأسترالية بأعجوبة، بعد أن علقت مظلته الاحتياطية بذيل طائرة من طراز سيسنا 208 كارافان على ارتفاع 15 ألف قدم أثناء تنفيذ قفزة جماعية.
وأظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اصطدام القافز بالطائرة، ما تسبب في التفاف المظلة حول ذيلها وبقائه معلقاً في الهواء، بينما سقط المصوّر الذي كان يرافقه في هبوط حر.
وبحسب مكتب سلامة النقل الأسترالي، ظل المظلي عالقاً لنحو 50 ثانية قبل أن يتمكن من فتح المظلة الرئيسية، التي تأخّر عملها بسبب تشابكها مع بقايا المظلة الاحتياطية.
ورغم خطورة الموقف، استطاع القافز استعادة السيطرة والهبوط بسلام، مكتفياً بإصابات طفيفة في الساقين.
وعقب الحادث، ألزم نادي القفز جميع المشاركين بحمل سكين أثناء القفز، تحسباً لتكرار مثل هذه المواقف الطارئة.