مفتي المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون

مفتي المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥٩ مساءً
مفتي المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون
المواطن - فريق التحرير

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، في مقر الرئاسة بالرياض اليوم، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون علي بن عبدالله الزيد، وعددًا من منسوبي الهيئة.

وهنأ الزيد، سماحته بالثقة الملكية بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة رئيسًا لهيئة كبار العلماء، سائلًا الله تعالى له مزيدًا من التوفيق والسداد لخدمة الإسلام والمسلمين.

من جانبه أشاد سماحته بالجهود التي تقوم بها هيئة الإذاعة والتلفزيون في مجال عملهم.

حضر الاستقبال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الأمين العام للجنة الدائمة للفتوى المشرف العام على مكتب المفتي العام الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.

