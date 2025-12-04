مفتي المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون بالمملكة برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع طرح فرص استثمارية في متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين الدمام وطريف تطور مفاجئ في الحالة الصحة لـ حياة الفهد إطلاق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون السعودية
استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، في مقر الرئاسة بالرياض اليوم، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون علي بن عبدالله الزيد، وعددًا من منسوبي الهيئة.
وهنأ الزيد، سماحته بالثقة الملكية بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة رئيسًا لهيئة كبار العلماء، سائلًا الله تعالى له مزيدًا من التوفيق والسداد لخدمة الإسلام والمسلمين.
من جانبه أشاد سماحته بالجهود التي تقوم بها هيئة الإذاعة والتلفزيون في مجال عملهم.
حضر الاستقبال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الأمين العام للجنة الدائمة للفتوى المشرف العام على مكتب المفتي العام الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.