المعلومات الأولية تشير إلى ارتباط الاستخبارات الأوكرانية

مقتل جنرال في الجيش الروسي بانفجار سيارة وسط موسكو

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٤ مساءً
مقتل جنرال في الجيش الروسي بانفجار سيارة وسط موسكو
المواطن - فريق التحرير

أعلنت لجنة تحقيق روسية، اليوم الاثنين، مقتل جنرال كبير في الجيش الروسي جراء انفجار سيارة في موسكو.

وبحسب ما نقلت “تاس”، أعلنت لجنة التحقيقات الروسية مقتل رئيس إدارة الإعداد العملياتي للقوات المسلحة في انفجار بموقف سيارات جنوبي موسكو .

وقالت إن المعلومات الأولية تشير إلى ارتباط أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بمقتل الجنرال فانيل سارفاروف.

مقتل جنرال في الجيش الروسي

وأضافت ⁠اللجنة أن أحد الاحتمالات التي يجري التحقيق فيها هو أن العبوة زُرعت من قبل أجهزة أوكرانية.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية في بيان أن الجنرال فانيل سارفاروف “قضى متأثراً بإصاباته” إثر انفجار شحنة ناسفة كانت موضوعة أسفل سيارة في شارع إياسينيفيا بجنوب العاصمة.

وأفادت بفتح تحقيق في “جريمة قتل” وفي “نقل متفجرات”، مشيرة إلى أنّ إحدى الفرضيات التي يتم النظر بها تورّط “الاستخبارات الأوكرانية” بالحادث.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، وُجهت إلى كييف اتهامات متكررة بتنفيذ هجمات ضد شخصيات روسية ومسؤولين عسكريين، سواء داخل روسيا أو في المناطق التي تحتلها موسكو في أوكرانيا.

وفي أغسطس (آب) 2022، أدى انفجار سيارة إلى مقتل داريا دوغينا ابنة المفكّر القومي المتطرّف والمؤيّد للكرملين ألكسندر دوغين. وفي أبريل (نيسان) 2023، قُتل المدون العسكري الروسي مكسيم فومين بانفجار تمثال صغير في مقهى بمدينة سانت بطرسبورغ.

وقُتل نائب رئيس الإدارة العامّة للعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة الروسية الجنرال ياروسلاف موسكاليك بانفجار سيارة قرب موسكو في أبريل الفائت.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، قُتل قائد قوات الدفاع الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريلوف، في انفجار دراجة كهربائية مركونة قرب مبنى كان يقيم فيه في موسكو، في عملية اغتيال أعلن جهاز الأمن الأوكراني مسؤوليته عنها.

