مقتل مبتكر Call of Duty في حادث سير بكاليفورنيا

توفي فينس زامبيلا، الشريك في ابتكار سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة Call of Duty، في حادث سير بولاية كاليفورنيا عن عمر ناهز 55 عاماً.

وأكدت شركة Electronic Arts، المالكة لاستوديو Respawn Entertainment الذي شارك زامبيلا في تأسيسه، خبر وفاته.

وذكرت الشركة أن مطوّر ألعاب الفيديو المؤثر كان يستقل سيارة من طراز “فيراري” برفقة شخص آخر، عندما تعرّضت لحادث واشتعلت فيها النيران على أحد الطرق السريعة في مدينة لوس أنجلوس.

مقتل مبتكر لعبة Call of Duty

وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر لحظة وقوع الحادث، حيث بدت السيارة بعد انحرافها عن الطريق واصطدامها بحاجز إسمنتي وهي تشتعل بالكامل على أحد الطرق السريعة في لوس أنجلوس، فيما هرعت فرق الطوارئ إلى المكان.

وأوضح مسؤولون أن الشخص الذي كان يجلس في المقعد الأمامي للسيارة قُذف خارجها بفعل الاصطدام، بينما بقي السائق عالقاً داخلها. ولم يتضح ما إذا كان زامبيلا هو من كان يقود السيارة أو هوية الشخص الآخر الذي كان برفقته.

وأكدت السلطات أن كلا الشخصين اللذين كانا داخل المركبة لقيا حتفهما.

وكان زامبيلا قد ابتكر لعبة Call of Duty عام 2003 مع متعاونيه منذ فترة طويلة جيسون ويست وغرانت كوليير.

واستُلهمت اللعبة جزئياً من أحداث الحرب العالمية الثانية، وبيعت منها أكثر من 500 مليون نسخة، ما جعل شركة Activision التابعة لمايكروسوفت من أكثر شركات الألعاب ربحية، كما أفرزت فيلماً سينمائياً حيّ الأداء من المرتقب طرحه.

ولم تكن Call of Duty النجاح الوحيد في مسيرة زامبيلا، إذ يقف أيضاً خلف ألعاب واسعة الشهرة مثل Medal of Honor وTitanfall وApex Legends.

وفي عام 2010، أُقيل زامبيلا وشريكه ويست من شركة Activision، الناشرة لسلسلة Call of Duty، ودخلا لاحقاً في نزاع طويل مع الشركة انتهى بتسوية خارج المحكمة عام 2012.

وفي Electronic Arts، كان زامبيلا يعمل على لعبة Battlefield 6، التي تُعد منافساً مباشراً لسلسلة Call of Duty.

وقالت شركة Infinity Ward، المطوّرة للعبة Call of Duty، إن زامبيلا “سيبقى دائماً جزءاً خاصاً من تاريخنا”. وأضافت في بيان على منصة إكس: “إرثك في ابتكار ترفيه أيقوني ودائم لا يُقاس”.