مقتل وإصابة 10 أشخاص في انفجار بمتجر للألعاب النارية في الفلبين

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١١ مساءً
المواطن - واس

لقي شخصان حتفهما وأصيب ثمانية آخرون إثر وقوع انفجار في متجر للألعاب النارية بإحدى المناطق السكنية في مدينة “داجوبان” الفلبينية، حسبما ذكرت قناة “إيه بي إس-سي بي إن” الفلبينية صباح اليوم.

وأضافت أن طفلًا يبلغ من العمر خمسة أعوام من بين المصابين، مشيرة إلى أن السلطات الفلبينية فتحت تحقيقًا من أجل تحديد أسباب وملابسات الانفجار.
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

