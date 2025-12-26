مقتل وإصابة 10 أشخاص في انفجار بمتجر للألعاب النارية في الفلبين

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
لقي شخصان حتفهما وأصيب ثمانية آخرون إثر وقوع انفجار في متجر للألعاب النارية بإحدى المناطق السكنية في مدينة “داجوبان” الفلبينية، حسبما ذكرت قناة “إيه بي إس-سي بي إن” الفلبينية صباح اليوم.
وأضافت أن طفلًا يبلغ من العمر خمسة أعوام من بين المصابين، مشيرة إلى أن السلطات الفلبينية فتحت تحقيقًا من أجل تحديد أسباب وملابسات الانفجار.
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.