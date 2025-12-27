Icon

مقتل وإصابة 26 شخصًا إثر انقلاب حافلة في فيتنام

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٦ صباحاً
مقتل وإصابة 26 شخصًا إثر انقلاب حافلة في فيتنام
المواطن - فريق التحرير

لقي سبعة أشخاص على ​الأقل حتفهم اليوم عندما انقلبت حافلة تقل 19 ​شخصًا على طريق جبلي ​في إقليم “ين باي” شمال فيتنام، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية: “إن الحافلة التي تضم 29 مقعدًا وتقل مجموعة خيرية كانت تسير على منحدر عندما انقلبت وتحطّمت”.

وصرّح رئيس البلدية هوانج آنه توان لوكالة ‌الأنباء الفيتنامية، أن ​فرق الإنقاذ ‌انتشلت 10 ناجين من الحطام، بينما ظل آخرون محاصرين حتى الساعة 10:30 صباحًا (0330 بتوقيت جرينتش)، حيث نُشرت معدات ثقيلة لقطع المركبة.

وأضاف أن الحادث نجم على الأرجح بسبب ‌تعطّل في المكابح.
وتمّت تعبئة الشرطة والوحدات العسكرية والمسؤولين المحليين والسكان لجهود الإنقاذ، بينما ذكرت ​السلطات أن التحقيق في سبب الحادث لا يزال جاريًا.

