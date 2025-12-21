Icon

مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بجنوب أفريقيا

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ صباحاً
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بجنوب أفريقيا
المواطن - فريق التحرير

قُتل عشرة أشخاص وأصيب عشرة آخرون بجروح؛ إثر إطلاق نار بالقرب من جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

وأفادت الشرطة المحلية في المدينة وفق وكالة “فرانس برس”، أن مسلحًا مجهولًا قتل عشرة أشخاص وأصاب عشرة آخرين في قرية بالقرب من جوهانسبرغ، مشيرة إلى أن الدافع من إطلاق النار لا يزال مجهولًا.

