العُلا تحتفي بفعالية “الطنطورة” ضمن تقليد ثقافي سنوي غدًا آرسنال يفوز على إفرتون ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي ليفربول يفوز على توتنهام في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بجنوب أفريقيا زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية الكاف: كأس الأمم الأفريقية سيقام كل أربع سنوات طقس الأحد.. ضباب ورياح نشطة على عدة مناطق “ابتكارات مساعي”.. جمعية تحتضن الأفكار وتحولها إلى مشاريع مؤثرة ويتكوف يكشف تفاصيل اجتماع ميامي حول غزة تحذير من أسرّة التسمير… تُسرّع الشيخوخة وتسبب السرطان
قُتل عشرة أشخاص وأصيب عشرة آخرون بجروح؛ إثر إطلاق نار بالقرب من جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
وأفادت الشرطة المحلية في المدينة وفق وكالة “فرانس برس”، أن مسلحًا مجهولًا قتل عشرة أشخاص وأصاب عشرة آخرين في قرية بالقرب من جوهانسبرغ، مشيرة إلى أن الدافع من إطلاق النار لا يزال مجهولًا.