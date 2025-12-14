مقتل 6 من قوات حفظ السلام في هجوم على قاعدة للأمم المتحدة بالسودان

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
قُتل ستة من قوات حفظ السلام التابعين للجيش البنغلاديشي وأُصيب ثمانية آخرون بعد أن استهدف مهاجمون قاعدة تابعة للأمم المتحدة في أبيي بالسودان.
وذكرت هيئة العلاقات العامة بين الخدمات في الجيش البنغلاديشي في بيان صدر أمس، أن الحرب مستمرة، دون تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الراهن.
وكانت القيادة العامة للجيش السوداني قد أعلنت أمس في بيان مقتل ستة جنود بنغلاديشيين وإصابة سبعة آخرين، في قصف بطائرة مسيرة استهدف كتيبتهم ومقر بعثة الأمم المتحدة بمدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء أسفر أيضًا عن حرق مخزن يتبع لبعثة الأمم المتحدة.