مقتل 6 من قوات حفظ السلام في هجوم على قاعدة للأمم المتحدة بالسودان

قُتل ستة من قوات حفظ السلام التابعين للجيش البنغلاديشي وأُصيب ثمانية آخرون بعد أن استهدف مهاجمون قاعدة تابعة للأمم المتحدة في أبيي بالسودان.

مقتل 6 من قوات حفظ السلام

وذكرت هيئة العلاقات العامة بين الخدمات في الجيش البنغلاديشي في بيان صدر أمس، أن الحرب مستمرة، دون تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الراهن.

وكانت القيادة العامة للجيش السوداني قد أعلنت أمس في بيان مقتل ستة جنود بنغلاديشيين وإصابة سبعة آخرين، في قصف بطائرة مسيرة استهدف كتيبتهم ومقر بعثة الأمم المتحدة بمدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء أسفر أيضًا عن حرق مخزن يتبع لبعثة الأمم المتحدة.