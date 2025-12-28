مقتنيات نادرة في جناح قوات أمن المنشآت بواحة الأمن

ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، شاركت قوات أمن المنشآت في جناحها بمعرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) بركنٍ تراثي وفني لفت الأنظار بتجربة بصرية تستحضر رمزية الإبل كأحد أبرز ملامح الهوية العربية، وتقدّم الصحراء بوصفها مساحة ذاكرة تربط الإنسان بمحيطه.

وتنوّعت الأعمال الفنية بين لوحات حديثة بأسلوب تجريدي وألوان مستوحاة من البيئة الصحراوية، وأعمال واقعية أبرزت جمال الإبل وقوة تحملها، فيما توّج الركن بنصٍ قرآني يدعو إلى التفكّر في مخلوقات الله، مضيفًا بعدًا تأمليًا عزّز المعنى العام للركن.

واحتوى الركن على مقتنيات تراثية نادرة، تمثّل تفاصيل الحياة اليومية قديمًا، شملت راديو قديمًا، وهاتفًا تقليديًا، وأدوات منزلية ومعدنية، وسلال وأقمشة تراثية تعكس الحِرف الشعبية، وبرز ضمن المعروضات قطعة تراثية نادرة تحمل بصمة زمنٍ مضى.

ويأتي هذا الحضور الثقافي لأمن المنشآت لإبراز التراث الشعبي، وربط الماضي بالحاضر عبر رؤية فنية معاصرة، في مساحة تدعو زائر الجناح للتوقّف والتأمّل واكتشاف العلاقة العميقة بين الصحراء وإنسانها.