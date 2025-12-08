ملكية الرياض: انتهاء مرحلة الاعتراضات على استحقاق الأراضي والقرعة الإلكترونية 17 ديسمبر

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انتهاء مرحلة تقديم الاعتراضات على نتائج أهلية الاستحقاق لشراء الأراضي السكنية عبر منصة التوازن العقاري، والتي بدأت في 8 نوفمبر 2025م، وذلك تمهيدًا للمرحلة المقبلة من إجراءات التخصيص.

وأكدت الهيئة أن لجنة مختصة ستنظر في جميع الاعتراضات المقدمة خلال الفترة المحددة، قبل الانتقال إلى مرحلة القرعة الإلكترونية لاختيار المستحقين، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2025م.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مراحل منظومة التوازن العقاري، التي أطلقتها الهيئة لتقديم حلول مستدامة لتمكين المواطنين من تملك الأراضي السكنية في مدينة الرياض، وفق آليات شفافة ومعايير عادلة تضمن فرصًا متساوية للمستحقين.

ودعت الهيئة المتقدمين إلى متابعة المستجدات عبر منصة التوازن العقاري، والتواصل مع مركز الاتصال الموحد (19998) لأي استفسارات أو دعم تقني.