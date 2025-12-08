Icon

ملكية الرياض: انتهاء مرحلة الاعتراضات على استحقاق الأراضي والقرعة الإلكترونية 17 ديسمبر Icon الدراسة عن بعد غدًا في تعليم القصيم Icon جامعة الحدود الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في عرعر ورفحاء Icon صواعق رعدية مصحوبة بأمطار على عرعر Icon وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية Icon وظائف شاغرة لدى شركة CEER Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة صدارة Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة في طيران أديل Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في عرعر ورفحاء والعويقيلة Icon الحمادي: مؤتمر أبشر منصة شاملة لمبادرات نوعية تعزز الابتكار الرقمي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
لجنة مختصة ستنظر في جميع الاعتراضات المقدمة خلال الفترة المحددة

ملكية الرياض: انتهاء مرحلة الاعتراضات على استحقاق الأراضي والقرعة الإلكترونية 17 ديسمبر

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
ملكية الرياض: انتهاء مرحلة الاعتراضات على استحقاق الأراضي والقرعة الإلكترونية 17 ديسمبر
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انتهاء مرحلة تقديم الاعتراضات على نتائج أهلية الاستحقاق لشراء الأراضي السكنية عبر منصة التوازن العقاري، والتي بدأت في 8 نوفمبر 2025م، وذلك تمهيدًا للمرحلة المقبلة من إجراءات التخصيص.

وأكدت الهيئة أن لجنة مختصة ستنظر في جميع الاعتراضات المقدمة خلال الفترة المحددة، قبل الانتقال إلى مرحلة القرعة الإلكترونية لاختيار المستحقين، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2025م.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مراحل منظومة التوازن العقاري، التي أطلقتها الهيئة لتقديم حلول مستدامة لتمكين المواطنين من تملك الأراضي السكنية في مدينة الرياض، وفق آليات شفافة ومعايير عادلة تضمن فرصًا متساوية للمستحقين.

ودعت الهيئة المتقدمين إلى متابعة المستجدات عبر منصة التوازن العقاري، والتواصل مع مركز الاتصال الموحد (19998) لأي استفسارات أو دعم تقني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد