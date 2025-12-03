Icon

ملك البحرين: أمن دول الخليج كل لا يتجزأ

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٦ مساءً
ملك البحرين: أمن دول الخليج كل لا يتجزأ
المواطن - فريق التحرير

قال ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن أمن دول الخليج كل لا يتجزأ.

وشدد في افتتاح أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها البحرين، على السعي المشترك لمعالجة القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية استنادا إلى الحوار، مؤكدًا أهمية استكمال خطة السلام في غزة.

كما أكد ضرورة حماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية من أي تهديد، متابعًا: نسعى في دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة القضايا الإقليمية، والرؤية المشتركة أسهمت في إرساء الأمن الخليجي.

 

