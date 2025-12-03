ملك البحرين: أمن دول الخليج كل لا يتجزأ

الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة
قال ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن أمن دول الخليج كل لا يتجزأ.
وشدد في افتتاح أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها البحرين، على السعي المشترك لمعالجة القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية استنادا إلى الحوار، مؤكدًا أهمية استكمال خطة السلام في غزة.
كما أكد ضرورة حماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية من أي تهديد، متابعًا: نسعى في دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة القضايا الإقليمية، والرؤية المشتركة أسهمت في إرساء الأمن الخليجي.