الأمهار والمهرات تتألق وسط حضور واسع وتنافس كبير بين المرابط المشاركة

منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية
المواطن - فريق التحرير

تواصلت اليوم الأربعاء فعاليات العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، حيث شهد اليوم الثاني منافسات حافلة في فئات الأمهار والمهرات، وسط حضور واسع وتفاعل كبير من محبي الخيل العربية الأصيلة.

وجاءت الانطلاقة مع فئة الأمهار عمر سنة في مجموعتها الأولى، حيث حقق المهر “أي أرغيث” لمالكه وليد الماجد المركز الأول، فيما حل “مشهور العون” لمربط العون في المركز الثاني، وجاء “منيع ندرة” لشركة درة ندرة في المركز الثالث. وفي المجموعة الثانية من الفئة نفسها، فاز بالمركز الأول “عجيب السيد” لمربط السيد، تلاه مربط درة ندرة في المركز الثاني، بينما جاء “بيان الياسر” لمربط الياسر ثالثًا.

وشهدت المجموعة الثالثة من فئة الأمهار عمر سنة منافسة قوية توّجت بفوز “أصيل أجمل” لمربط أجمل بالمركز الأول، فيما جاء “داني السيد” لمالكه نصر بازهير في المركز الثاني، ثم “صايل الجواد” لمالكه فلاح العجمي في المركز الثالث. وفي المجموعة الرابعة من الفئة ذاتها، نال “إي آل ليريكو كاي آل” لمربط الوهرة المركز الأول، تلاه “عز العاليات” لعبدالله العبيد في المركز الثاني، ثم “نبراس N A” لمالكه محمد المحيسن في المركز الثالث.

واستمرت المنافسات في المجموعة الخامسة من فئة الأمهار، حيث فاز “صامد الشقب” لمربط المدرع بالمركز الأول، وجاء “شامخ العامرية” لمربط العامرية في المركز الثاني، فيما حل “متحد” لمربط بسام في المركز الثالث. أما المجموعة السادسة والأخيرة من الفئة نفسها، فقد شهدت فوز “بركان العرب” لمربط العرب التجارية بالمركز الأول، تلاه “سنان البارقة” لمربط الفلوة في المركز الثاني، ثم “شبل صقار المجينية” لمحمد الدوسري في المركز الثالث.

وانتقلت المنافسات بعد ذلك إلى فئة المهرات أعمار سنتين، حيث فازت المهرة “العون” لمربط قيصر العرب بالمركز الأول في المجموعة الأولى، تلتها “فرح الريماس” لمربط الصياقل في المركز الثاني، ثم “جليلة النادرات” لمربط العريب في المركز الثالث. وفي المجموعة الثانية من الفئة نفسها، حققت المهرة “جولي برنسس إتش في بي” لمربط السيد المركز الأول، فيما جاءت “بيلا الطرف” لمزرعة الطرف في المركز الثاني، وحلت “سوسن الشقب” لمربط الخوالد في المركز الثالث.

وتتواصل فعاليات العرض الدولي على مدى خمسة أيام، وسط منافسات قوية تعكس تطور إنتاج الخيل العربية وارتفاع مستوى المشاركة من المرابط المحلية والدولية.

