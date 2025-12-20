Icon

منطقة الطفل مساحة فنية تفتح أبواب الإبداع أمام أطفال معرض جدة للكتاب

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٧ مساءً
المواطن - واس

داخل “منطقة الطفل” بمعرض جدة للكتاب 2025، محطّات تفاعليّة تصنع تجربة ممتعة، وتفتح أبوابًا جديدة للتعلّم والاكتشاف، يبدأ المشهد بألوان متناثرة على الطاولات، وأيدٍ صغيرة تمسك بالفرشاة بثقة، في ركن الفنون والتشكيل الذي تحوّل إلى مساحة حيّة لاكتشاف الخيال وصقل الموهبة.
فمنذ اللحظات الأولى لافتتاح الورش، يتوافد الأطفال من عمر 3 إلى 10 أعوام، ليخوضوا رحلة إبداعية تمتد على مدار اليوم، تجمع الرسم الحر، والتلوين، وصناعة مجسّمات ثلاثية الأبعاد.


وفي أجواء آمنة ومحفّزة، يتحرر الطفل من القوالب الجاهزة، ويعبّر عن أفكاره ومشاعره بطريقته الخاصة, ووسط هذا التفاعل، يشرف مختصون في الرسم والفنون على توجيه المشاركين بأساليب مبسطة، تركز على التجربة لا على النتيجة، وتفتح المجال لاستخدام خامات متنوعة، من الألوان المائية والأحبار، إلى الأوراق والأقمشة والمواد المعاد تدويرها، ما يعزز روح التجريب ويغذّي الحس الفني.
ومع انتقال الأطفال بين الأنشطة، من تصميم القصص المصوّرة إلى الاستماع للحكايات في ركن المسرح، تتشكل الذروة في لحظة إنجاز العمل الفني، إذ يكتشف الطفل قدرته على التعبير.

 

